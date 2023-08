Les starters, un nouveau type et de nouvelles capacités sont à l'honneur dans les DLC de Pokémon Ecarlate et Violet

Des surprises à foison dans Le trésor enfoui de la Zone Zéro ! 13/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Des Pokémon de départ des précédents opus de la série principale apparaissent en masse dans le Terra-Dôme de l'Institut Myrtille, le lieu de votre aventure dans Le trésor enfoui de la Zone Zéro Volume 2 : Le Disque Indigo. Ce Terra-Dôme est une installation qui recrée divers biomes, allant des tropiques aux mers glacées, et où de nombreux Pokémon vivent et s'épanouissent dans l'environnement de leur choix. Avec un peu de chance, vous pourrez même y croiser des Pokémon de départ à l'état sauvage.

Dans Le trésor enfoui de la Zone Zéro pour Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet, un 19e type Téracristal entre en jeu. Ce dernier semble différent des 18 autres déjà connus, mais il est encore entouré de mystères. Que se cache derrière ce 19e type Téracristal ?

Le Pokémon Presents a été l'occasion d'en apprendre plus sur le Retour de Détective Pikachu , les championnats du monde, les différentes séries, les ajouts des jeux mobiles mais surtout sur les prochains DLC de Pokémon Ecarlate et Violet.Aujourd'hui, The Pokémon Company a diffusé une vidéo concernant "des surprises" inclues dans les DLC ainsi que la présentation de Ire-Foudre et Chef-de-Fer Au programme, il vous sera possible de rencontrer l'ensemble des starters des 8 générations précédentes dans le DLC 2 : le Disque Indigo. A vous la possibilité de rencontrer les 24 Pokémon et de vous essayer à leurs teracristalisations !Quel sera le starter que vous recherchez en premier ? Dites le nous en commentaire.Toujours dans le Volume 2 : Le Disque Indigo, vous pourrez rencontrer des Pokémon connaissant 2 nouvelles capacités : Prio-Parade et Dissonance PsyPrio-Parade : Cette capacité physique de type Combat permet d’agir avant son adversaire et de l’attaquer avec la paume. Si la cible tente d’utiliser une capacité prioritaire, Prio-Parade la surprend en permettant au lanceur de l’attaquer en premier et de l’apeurer à coup sûr. Cette capacité échoue si la cible ne lance pas de capacité prioritaire.Dissonance Psy : Cette capacité spéciale de type Psy enveloppe sa cible d’horribles ondes sonores qui l'empêchent de récupérer des PV pendant un certain nombre de tours, que ce soit avec une capacité, un talent ou un objet.Il s'agit vraisemblablement de l'information de ce trailer : Un 19éme type teracristal est bien présent.Un simple boost de capacité, la possibilité d'utiliser l'ensemble des types de manière avantageuse, de pouvoir changer de forme .... Aucune réponse n'est pour l'instant donnée. Il faudra attendre l'arrivée du DLC pour en apprendre plus.Pour rappel : le DLC "le Trésor enfoui de la Zone Zéro" est en 2 partie dont le 1er volume : Le Masque Turquoise est attendu pour le 13 septembre