Samba de Amigo : Party Central – Testez la démo dès à présent sur Switch

Le jeu Samba de Amigo : Party Central sera lancé sur Switch le 29 août 2023. Avec une quarantaine de musiques pour son lancement, ce nouveau Samba de Amigo espère bien vous voir vous trémousser en cadence en cette fin d’été. S’il faut avoir désormais un certain âge pour ce souvenir de ce titre nécessitant de bouger nos maracas dans l’une des trois positions, c’est donc une nouvelle génération de joueurs qui est invitée à venir découvrir ce gros titre de SEGA.







Cette version Switch sera également très intéressante pour d’anciens joueurs de la version Wii qui avaient parfois rencontré des problèmes de calibrage de leur wiimote. Aurons-nous de bonnes sensations avec les joy-con ? Eh bien pour en avoir le cœur net, SEGA a lancé une démo du jeu disponible dès à présent sur l’eShop (la démo est disponible également au Japon et en Amérique du Nord).



Samba de Amigo: Party Central Demo is OUT NOW!

Sur les 40 titres prévus, seuls deux seront accessibles dans cette démo : "Tik Tok" et "Shake Senora (feat. T-Pain & Sean Paul). Vous pourrez y jouer avec les commandes normales ou avec la détection du mouvement (le plus important pour nous), dans les quatre modes de difficulté : "Normal", "Difficile", "Super Difficile" et "Fou". À la fin de chaque chanson, vous recevrez une note pour votre performance.







Divers DLC en approche pour prolonger la durée de vie du jeu.





Ainsi, dès le jour de la sortie le 29 août, vous pourrez vous procurer pour 4,99 € pièce le pack Sonic (contenant « Open Your Heart » de Sonic Adventure, « Reach For The Stars (Re-Colors) » de Sonic Colors: Ultimate et « I'm Here » de Sonic Frontiers !) et un pack de musiques japonaises (contenant « Kaikai Kitan » de Eve, « MATSUKEN SAMBA II » de Ken Matsudaira et « KING » de Hatsune Miku).





Puis après cette première salve de deux packs, rendez-vous nous est donné le 27 septembre 2023, toujours à 4,99 € par pack, pour nous procurer un pack de musiques SEGA (contenant « Baka Mitai (Taxi Driver Edition) » de Ryu Ga Gotoku Studio, « Go Go Cheer Girl! » de Space Channel 5: Part 2 et « Rhythm Thief Theme » de Rhythm Thief & the Emperor's Treasure). Un autre pack de musiques K-Pop est également prévu à cette même date, sans autre précision concernant son contenu pour le moment.







Deux versions disponibles lors du lancement le 29 août 2023

Pour obtenir le jeu, vous aurez le choix entre deux versions : la version standard à 39,99 € et la version Digital Deluxe pour 10 € de plus contenant les premiers DLC et divers bonus, certains ne pouvant pas être déclenchés tout de suite. Il sera toujours possible pour les acquéreurs de l’édition standard physique de vous procurer le contenu supplémentaire de l’édition Digital Deluxe via un lot Deluxe sur l’eShop coûtant 11,99 €.





Voici quelques rappels autour du jeu :

Il est temps de se trémousser sur le devant de la scène dans ce jeu d'action rythmique plein de vie. Amigo et ses amis sont de retour dans Samba de Amigo : Party Central ! Prenez vos maracas et groovez sur 40 chansons des genres les plus populaires au monde, et d'autres arriveront en DLC après le lancement !

Groovez avec vos amis et votre famille grâce aux différents modes de fête ! Vous avez confiance en vos talents ? Relevez les défis StreamiGo ! pour aider Amigo à devenir célèbre. Affichez votre style en personnalisant votre personnage avec des costumes et des accessoires uniques.

Faites la fête à l'échelle mondiale : affrontez 12 Amigos et jusqu'à 8 de vos amis en ligne dans le mode Fête mondiale. Montrez au monde ce que vous savez faire en participant aux classements en ligne.





Le jeu prend toute sa dimension en jouant à plusieurs alors profitez de vos congés pour organiser quelques fêtes en incluant Samba de Amigo : Party Central





Pour rappel voici la liste des principaux titres sur lesquels vous pourrez vous trémousser dans le jeu dès sa sortie dans l’édition standard :







Enfin pour être totalement complet, une édition Metaquest pour les possesseurs de casque VR (29,99 e) et une édition Apple Arcade (avec quelques musiques exclusives) seront également commercialisées.





Voici de quoi vous faire un premier avis sur le potentiel de ce jeu, d’autres chansons seront ajoutés ensuite via des DLC programmés le jour du lancement et quelques semaines après.“Make Way” by Aloe Blacc“Break Free ft. Zedd” by Ariana Grande“Pompeii” by Bastille“You Give Love A Bad Name” by Bon Jovi“I Really Like You” by Carly Rae Jepsen“Payback (feat. Icona Pop)” by Cheat Codes“Karma Chameleon” by Culture Club“Let You Go (feat. Kareen Lomax)” by Diplo & TSHA“Good Feeling” by Flo Rida“Runaway (U&I)” by Galantis“I Will Survive (Eric Kupper Mix Extended)” by Gloria Gaynor“I Love It” by Icona Pop“Centerfold” by J Geils Band“Bang Bang” by Jessie J, Ariana Grande & Nicki Minaj“Sucker” by Jonas Brothers“Move Your Feet” by Junior Senior“TiK ToK” by Kesha“Just Dance (feat. Colby O' Donis)” by Lady Gaga“Moves Like Jagger (feat. Christina Aguilera)” by Maroon 5“You & Me” by Marshmello“Panama” by Matteo“Pa'lla” by Max Pizzolante“Plastic Hearts” by Miley Cyrus“I Won't Let You Down” by OK Go“Good Time” by Owl City“Celebrate” by Pitbull“The Cup of Life (La Copa de la Vida)” by Ricky Martin“XS” by Rina Sawayama“Bom Bom” by Sam and the Womp“Get Busy” by Soolja“Escape From The City” from Sonic Adventure 2™“Fist Bump” from Sonic Forces™“Azukita” by Steve Aoki, Daddy Yankee, Play-N-Skillz & Elvis Crespo