Participez aux qualifications du Mario Kart 8 Deluxe European Championships 2023 dès ce samedi 19 août

Samedi 19 août, 16h – 20h CEST, code du tournoi : 0980-1145-8091

Vendredi 8 septembre, 17h – 21h CEST, code du tournoi : 3959-7481-4251

Dimanche 17 septembre, 15h – 19h CEST, code du tournoi : 3626-8881-7707

Nintendo a annoncé que le tout premier Mario Kart 8 Deluxe European Championship débuterait ce samedi 19 août à 16h avec une première session de qualifications ouverte à tout joueur disposant d'un abonnement Nintendo Switch Online.Durant une phase de qualifications, les joueurs marquent des points en fonction de leur place à l’arrivée. A la fin de l'épreuve, les huit meilleurs scores de la session se qualifient pour la grande finale qui sera organisée en Allemagne au début du mois d'octobre.Ce sera un week-end festif pour Nintendo car non seulement vivrons-nous la phase finale de Mario Kart 8 Deluxe, mais en plus nous pourrons assister à la finale du championnat d'Europe Splatoon 3 au cours de laquelle les 12 meilleures équipes d’Europe joueront les unes contre les autres.Pour participer, il suffit de se connecter au mode Jeu en ligne > Tournoi > Entrer un code, et de saisir le code correspondant à la session de qualifications.Voici les codes des trois sessions de qualifications :Si vous faites partie des heureux sélectionnés pour les épreuves finales des 7 et 8 octobre, Nintendo vous offrira le transport et l'hébergement pour permettre à tous les joueurs d'y prendre part sans problème... si ce n'est celui d'être disponible ce week-end là !Bonne chance à tous !Source : communiqué de presse