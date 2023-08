[Pokémon Presents] Le 1er DLC de Pokémon Écarlate & Pokémon Violet arrive le 13 septembre

Partez à l'aventure au-delà des frontières de Paldea dans Le trésor enfoui de la Zone Zéro ! 08/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

De nouveaux détails sur le contenu additionnel pour Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ! 08/08/2023

Annoncé en début d'année, le DLC des jeux Pokémon Écarlate & Pokémon Violet se précise : la première partie, intitulée "Le Masque Turquoise" arrivera le 13 septembre prochain.L'annonce a eu lieu lors du Pokémon Presents diffusé il y a quelques minutes. Cette présentation a permis de découvrir un peu plus le contenu qui sera proposé dans les deux contenus additionnels : "Le Masque Turquoise" et "Le Disque Indigo". Au programme : de nouvelles zones de jeu mais aussi de nouveaux Pokémon !Dans la vidéo présentée, il a ainsi été possible de découvrir les formes Paradoxes de Raikou, de Cobaltium mais aussi une nouvelle évolution de Verpom, nommée Pomdramour. Duralugon aussi le droit à une nouvelle évolution nommée Pondralugon.La région de Paldea réserve encore beaucoup de surprises avec des Pokémon des générations précédentes qui feront leur arrivée dans le jeu à l'occasion de la sortie de ces DLC.Une vidéo de présentation a permis de détailler davantage le contenu à venir :Pokémon Écarlate & Pokémon Violet : Le trésor enfoui de la Zone Zéro arrive dès le 13 septembre avec la première partie "Le Masque Turquoise". La seconde partie "Le Disque Indigo" est prévu pour cet hiver.