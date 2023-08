Comparaison graphique de Red Dead Redemption entre Nintendo Switch et Xbox 360

Red Dead Redemption Graphics Comparison (Switch vs 360) 08/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Hier, Nintendo et Rockstar ont surpris tout le monde en annonçant la sortie de Red Dead Redemption sur Nintendo Switch , une sortie prévue pour le 17 août — oui c'est bientôt ! Ce jeu iconique, sorti en 2010 sur les consoles de l'époque, a marqué les esprits et est considéré comme un grand classique cultissime pour les fans du titre devenu franchise avec la sortie de Red Dead Redemption 2 en 2018.Avec cette annonce inattendue en dépit de rumeurs persistantes depuis plusieurs mois, une question se pose : comment la version Switch se compare-t-elle graphiquement à la version Xbox 360 de l'époque ? Une vidéo de comparaison a été mise en ligne par GameXplain, permettant aux joueurs de voir les différences entre les deux versions :Les images parlent d'elles-mêmes : on peut voir clairement les différences avec des séquences similaires entre les deux versions, permettant ainsi de se faire une idée de ce à quoi s'attendre avec la version Switch. La vidéo se compose de trois segments : des clips à vitesse réelle (et donc parfois un peu rapides pour vraiment comparer les deux aspects !), des images extraites des deux versions, et enfin des clips à vitesse réduite de 50% pour mieux voir les différences entre les deux jeux.La sortie de "Red Dead Redemption" sur la Nintendo Switch est une opportunité excitante pour les fans de revivre ce classique ou de le découvrir pour la première fois. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur cette sortie très attendue.Source : YouTube