Red Dead Redemption arrive sur Nintendo Switch le 17 août

Suivez une aventure dans le Grand Ouest qui a défini une génération, ainsi que son DLC cauchemardesque, où et quand vous voulez lorsque Red Dead Redemption fera son arrivée le 17/08 sur le Nintendo eShop.

Une version physique sera disponible le 13/10 ! pic.twitter.com/83Pi8Q7629 — Nintendo France (@NintendoFrance) August 7, 2023

La rumeur courrait depuis un petit moment : Rockstar Games préparait quelque chose concernant Red Dead Redemption. Le jeu sorti originalement en 2010 sur PS3 et Xbox 360 n'avait pas été porté sur les consoles plus modernes alors que sa suite avait connu un succès planétaire, faisant tomber alors plusieurs records de vente.Aujourd'hui nous apprenons que le jeu s'apprête à faire son retour dans un pack réunissant le jeu original et son extension Undead Nightmare qui transforme le jeu d'action aventure en un jeu de survie et d'horreur.Aussi surprenant que cela puisse paraître, le jeu présenté ici est identique au jeu original : ses graphismes n'ont, visiblement, pas été retravaillés ou modernisés. Les joueurs de 2010 ne devraient donc pas être dépaysés si ce n'est par l'absence du mode multijoueur qui semble être passé à la trappe.Cette version du jeu a été développée par Double Eleven Studios et sera éditée par Rockstar Games. Le jeu sera disponible dès le 17 août sur le Nintendo eShop tandis qu'une version physique arrivera le 13 octobre. Le jeu coûtera 49,99 euros.