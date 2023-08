[rumeurs] Succession Switch : des fuites autour des spécifications de plus en plus cohérentes

On commence par les deux premières lignes de leak :





CPU: 8 A78C @ ??? GHz

GPU: 12SMs Ampere+

Annoncé au cours de l'année 2020, le Cortex-A78C d'Arm est la déclinaison issue de la famille Cortex-A78 imaginée pour les ordinateurs portables. Le Cortex-A78C embarque jusqu’à 8 gros cœurs (pas de de Cortex-A55) estampillés DynamiqIQ. DynamIQ est une solution améliorée de l'ancien procédé big.LITTLe, afin de maximiser les performances d'une puce sans dépenser trop d'énergie. Une solution assez efficace pour adapter le cœur à chaque tâche en fonction des besoins.







On notera qu'Arm a présenté de nouvelles évolutions techniques encore plus performantes en juin 2023 mais elles sont à destination de systèmes premium qui ne boxeront pas du tout dans le même créneau tarifaire à laquelle nous habitue Nintendo en général. Cette solution technique semble donc sur le papier très crédible car on voit bien Nintendo utiliser une technologie qui a eu le temps de faire ses preuves sans avoir à casser le portefeuille pour acquérir le nec plus ultra.





La quantité maximale de cache L3 est de 8 Mo ; quant à la fréquence, elle peut atteindre 3,3 GHz. Pour le moment, on ne connait pas la fréquence de fonctionnement de cet Arm sur la future console de Nintendo, tout dépendra des besoins en autonomie recherchée. On se souvient des rumeurs autour du Tegra T239 Drake, une version modifiée du Tegra 234, un chipset qui repose toujours sur des cœurs ARM Cortex-A78 et globalement ce dernier leak reste dans la continuité.







Concernant le GPU, on est sur de l'architecture Ampere, une technologie que Nvidia a maintenu jusqu'à la série RTX 3xxx de ses cartes graphiques. On aurait donc du DLSS 2.0. Concernant le DLSS 3.0, il avait été évoqué un temps son arrivée sur la série des RTX 3xxx de la société mais pour le moment, il reste cantonné à la série des RTX 4xxx. Si l'on reste toujours sur la base du fameux Tegra T239, nous aurions donc aux alentours de 2 048 cœurs CUDA, contre 256 cœurs de shaders dans le Tegra X1 basé sur Maxwell de l'actuelle Switch. Le boost de puissance espéré est donc bien présent comme nous allons le voir pour la suite.





Docked: ~1.1GHz for ~3.4TFLOPs

Portable ~550MHz for ~1.7TFLOPs





Ces données sont à prendre avec des pincettes mais correspondent en gros à ce que nous promettait le Tegra T239 (jusqu'à 4 Tflops). On est un peu au-dessus de la PS4 en mode portable, un peu en dessous de la Xbox Serie S en mode docké. C'est ce que la plupart des informations sorties ces deux dernières années semblaient indiquer. Au niveau portable, on gagne en gros un facteur 10, en mode docké on est plutôt dans un facteur 7 de gain. Les fréquences sont nettement en hausse. On passe ainsi en mode portable de 300-350-420 Mhz actuellement sur l'ensemble des Switch commercialisées à du 550 Mhz, tandis que le mode docké, actuellement calé sur 768 Mhz passe désormais au 1,1 Ghz.





On sent que les fréquences n'ont pas été poussées au maximum de leurs possibilités, toujours pour une question d'autonomie, mais l'optimisation de l'architecture et de la partie logicielle sera nettement perceptible.







Process Node: TSMC 4N

Sur ce point, on reste très prudent, car cela voudrait dire que Nintendo a réussi à négocier auprès de TSMC une finesse de gravure de 4nm, soit bien mieux que ce que les précédentes rumeurs nous donnaient. Un joli gain en performance et en autonomie, qui expliquerait peut-être en grande partie ce qui a été présenté ces derniers jours comme un retour en arrière dans le choix de l'écran, un écran LCD 8 pouces (soit 20,3 cm de diagonale) et non le bel écran OLED 7 pouces (17,8 cm de diagonale) de la dernière Switch.

Screen: 8in 1080p Allegedly LCD

N'oublions pas une donnée importante : Nintendo ne perd pas d'argent en fabriquant une console, les choix technologiques choisies doivent donc rester dans une enveloppe tarifaire contenue pour que la console puisse se vendre en masse et renouveler le succès de l'actuelle Switch. Pas question dans un premier temps, surtout en cette période de volatibilité des prix et de changement de technologies, de chercher à avoir le nec plus ultra dans tous les domaines. Impossible si l'on veut rester au final à vouloir vendre une console à moins de 400 euros sans perte. On peut imaginer qu'un peu plus tard (2 ans après le lancement de la nouvelle console comme pour l'actuelle Switch ?), une Switch 2 avec écran Oled ou de qualité similaire soit proposée par Nintendo. Mais cela dépendra du prix du marché à ce moment-là.





Un détail intéressant est la résolution de l'écran. Nous passerions du 720p (souvent plus bas avec la gestion de l'affichage dynamique sur de nombreux jeux) à du 1080p. Un confort perceptible avec cet écran 8 pouces mais qui confirme que la console doit avoir une puissance bien supérieure pour afficher tout cela en 30 fps voir plus en mode portable. On aurait aussi une simplification du travail pour les développeurs : 1080p à la fois pour portable et pour le mode docké et donc plus de double résolution à gérer dans le code. Cela devrait grandement améliorer des optimisations de performances pour certains jeux (et pousser les éditeurs tiers jusqu'à présents encore un peu frileux sur l'actuelle Switch à venir enfin sur la nouvelle console). N'oublions pas que la puce peut tout à fait upscaler le signal vers la télévision en 4K (les télévisions 4K savent déjà bien prendre en charge ce type de fonctionnalité), le DLSS entrant dans la danse dans le mode docké pour affiner encore plus l'affichage et gérer les réflexions lumineuses et autres effets visuels, désactivés pour la plupart en mode portable. La technologie FSR d'Amd peut également aider à améliorer visuellement les choses puisqu'elle n'est pas cantonnée à une seule plateforme, contrairement au DLSS de Nvidia. Les développeurs auraient donc pas mal d'atouts pour porter leurs titres sur la nouvelle console, car elle gérerait (sauf DLSS 3 à priori à moins d'une grosse surprise) la grande majorité des API du marché et pourrait faire tourner l'ensemble des moteurs graphiques existants.







RAM: 12GB of LPDDR5

Docked: Likely 102GB/s

Portable: Maybe reduced to 88GB/s



Concernant la RAM, 12 GB est un bon choix intermédiaire. On se souvient peut-être du YouTuber Austin Evans qui avait utilisé un kit Nvidia Jetson Orin NX 16 Go pour réaliser des analyses comparatives et tenter de construire un PC "Switch 2" pour reproduire les performances lors des tests de jeu. Après divers essais, il imaginait bien, pour rester dans un budget contraint, CPU à 8 cœurs, un GPU à 1 024 shaders et 16 Go de RAM, pour apporter une console 3 à 4 fois plus puissante que l'actuelle Switch et ne pas paraître ridicule par rapport à l'Asus Rog Ally ou le Steam Deck. Ce sont des consoles PC puissants mais à l'autonomie encore limitée, souffrant pour la Rog Ally de quelques problèmes de chaleur, plus lourdes que la Switch et bien plus chères.





Les vitesses mémoires sont inférieures à ce que l'on pouvait voir sur PS4, mais avec les optimisations du Soc et de la partie logicielle, cela sera toujours bien mieux que sur l'actuelle Switch. Il ne faut pas en revanche rêver, n'attendez pas de casque VR sur cette nouvelle console d'un niveau de ce que la PS5 peut nous proposer. Mais un casque proche du premier PS VR pourrait être pris en charge avec ces performances. Ce sera toujours mieux que l'expérience apportée par le Nintendo Labo.







Storage: Up to 512GB C'est l'inconnue principale car les infos ne sont pas suffisamment précises sur ce point. Il avait été évoqué des options de ventes de consoles équipées d'une quantité de mémoire embarquée plus ou moins importantes. Une donnée sensible selon la taxation mise en place selon les pays ou les continents. On peut donc imaginer une version de base et ponctuellement des versions éditions limitées (ou premium) avec plus de mémoire embarquée. La Switch Oled emporte 64 GB, on imagine que Nintendo mettra au moins ce minimum ou 128 GB, ne serait ce que pour répondre aux demandes récurrentes de Square Enix et de Capcom.

Jusqu'à présent, Nintendo avait opté pour des cartes microSD pour étendre les possibilités de stockage externe. La Switch peut gérer des cartes jusqu'à 2 To, mais le prix de ce type de carte reste encore prohibitif, même si le 1 To (de qualité) commence à devenir envisageable auprès d'un public plus large. On devrait poursuivre dans ce domaine avec la nouvelle console, mais il reste l'inconnue des cartes UFS, qui tentent de concurrencer les micro-SD en tant que solutions de stockage amovibles. De nombreuses rumeurs évoquent l'emploi de cartes au format UFS 3.X, le format 3.0 étant sorti en 2018, la version 3.1 arrivée en 2022 améliore notamment la lecture des informations tout en baissant la consommation d'énergie et en gérant mieux l'efficacité de fonctionnement lors de l'échauffement du dispositif. Un point clé dans un périphérique portable assez mince comme la Switch ou la future console Nintendo. La vitesse de lecture peut atteindre au maximum 23,2 Gbps.





Si aujourd'hui on pense fortement à l'usage de ce format UFS 3.1 au sein de la nouvelle console Nintendo, c'est parce que depuis 2020, Micron a lancé sa production de puces tout-en-un, intégrant 8 ou 12 Go de LPDDR5 (débit 6,4 Gb/s), 128 ou 256 Go de stockage NAND et un contrôleur UFS 3.1. Les versions 512 Go NAND étaient aussi envisagées. Tout cela correspond parfaitement aux besoins de la nouvelle console Switch et à ce que l'on peut noter dans ces derniers leaks.





Si l'on regroupe toutes ces données, on a bien une console Nintendo qui "dépote" dans un budget à destination des familles. On comprend mieux que lors de l'audition de Microsoft devant la FTC, Activision Blizzard ait indiqué que la "NG Switch" est suffisamment puissante pour "en faire quelque chose de convaincant".





Une Switch 2 : quand et sera-t-elle compatible avec la Switch 1 ?

Certaines rumeurs évoquent une annonce dès le 22 août 2023 lors de la Gamescom 2023, le grand salon européen en Allemagne. Jeff Grubb le dit clairement mais le bonhomme n'a pas été très fiable ces derniers temps. A moins d'avoir un gros stock déjà fabriqué pour sortir la console pour les fêtes de fin d'année et plusieurs gros jeux dans un tiroir pour alimenter la bête dès son lancement, une annonce au cours de l'été 2023 serait un peu étonnante, surtout si au final le lancement n'intervenait qu'en 2024, date sur laquelle se focalise de nombreux experts. Mais avec Nintendo, on ne sait jamais. Honnêtement, on n'y croit pas vraiment, cela impacterait les ventes des jeux déjà annoncés pour la fin d'année sur Switch.





Le président de Nintendo a été très clair, pas de lancement de nouvelle console durant cet exercice fiscale qui s'achève fin mars 2024. Même si les ventes de la Switch se sont un peu érodées, les sorties successives de Tears of Kingdom et de Pikmin 4 ont bien dopé le marché Switch. Il reste encore à sortir les DLC pour Pokémon, à profiter de toutes les extensions de Splatoon 3, la fin des derniers circuits pour Mario Kart 8 Deluxe, la sortie de Detective Pikachu Returns le 6 octobre 2023, de Super Mario Bros. Wonder le 20 octobre 2023, de Super Mario RPG le 17 novembre 2023. Au niveau de la sortie des jeux Nintendo, l'annonce rapide de la future console n'a aucun intérêt économique avant les fêtes de fin d'année.





La grande question en revanche se pose au niveau de la retro-compatibilité.Et au regard des indications techniques, cela risque d'être partiellement compromis. Si des patchs peuvent aisément permettre de convertir des titres de l'actuelle Switch sur la nouvelle console, le simple fait de ne pas savoir si les cartouches seront du même type à cause de la possible utilisation du format UFS soulève une grande crainte de ne pas pouvoir rejouer sur la nouvelle console avec les jeux de la Switch, sauf par le biais de l'émulation. L'écran de taille différente mais surtout de résolution différente peut être un point de difficulté supplémentaire.





Certains éditeurs ne s'en cachent pas, la retro-compatibilité est un frein pour vendre des jeux. Mais de l'autre côté, les consommateurs ont un peu de mal désormais à vouloir ressortir le portemonnaie pour rejouer sans arrêt à de nouveaux portages des mêmes jeux, la Switch ayant déjà reçu pas mal de critiques pour avoir pillé le catalogue Wii, Wii U ou N64 voir GameCube, une Switch 2 qui nécessiterait de racheter les gros titres Nintendo pour cause d'incompatibilité risquerait de faire partir une base des acquéreurs de l'actuelle Switch pour cause de redite. Et quand on voit les progrès au niveau émulation des jeux Switch sur PC, il n'est pas sûr que Nintendo puisse surfer sur le même succès que la Switch avec une Switch 2 trop imparfaitement retro-compatible. Il reste donc pas mal d'interrogations à ce niveau et on imagine bien que pour le moment, Nintendo a tout intérêt à garder le silence sur cette année fiscale pour avoir le temps de travailler sur l'optimisation des logiciels, le développement des nouveautés, des patchs sur les titres phares, convaincre les autres éditeurs de poursuivre l'aventure sur la nouvelle console et ne pas tuer la fin de l'année fiscale alors que l'actuelle Switch se vend encore très bien.