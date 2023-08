Annonce d'un Pokémon Presents le 8 aout à 15h

C’est bientôt l’heure du #PokemonPresents !



Rendez-vous sur notre chaîne YouTube officielle à 15:00 CEST le 8 août pour environ 35 minutes de nouvelles Pokémon toutes fraîches !



— Pokémon France (@PokemonFR) August 4, 2023

Il y a quelques jours, des fans ont trouvé des traces d'un potentiel Pokemon Presents dans les fichiers du jeu Pokemon Masters EX. C'est aujourd'hui que la Pokemon Company a offcialisé via Twitter la diffusion d'un Pokémon Presents.Rendez-vous ce mardi 8 aout pour 35 minutes de présentation des futurs titres Pokémon ! Des informations concernant les DLC de Pokémon Ecarlate et Violet, tout comme la sortie de la suite de Détective Pikachu seront au programme. Des rumeurs font état également d'un remake de la 5éme génération ou de la sortie d'un Legend Kuyrem.Dites nous en commentaire si vous attendez cette présentation avec impatience.