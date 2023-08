Mise à jour des million-sellers au 30 juin 2023 : Zelda Tears of the Kingdom réalise un démarrage historique !

Ce jeudi 03 août, Nintendo a publié des résultats exceptionnels avec un chiffre d'affaires record, surpassant même la période Covid. Des résultats marqués notamment par l’énorme succès du film Super Mario Bros et le lancement historique de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.En effet, le dernier titre de la licence Zelda s’est écoulé à plus de 18 millions d’unités au recensement effectué le 30 juin par Nintendo. C’est un résultat historique pour la licence et de loin puisqu’à sa sortie le jeu a mutilplié par 4,5 le précédent record de lancement d’un Zelda établi par Skyward Sword HD à un peu moins de 4 millions d’unités. De son côté Zelda: Breath of the Wild a passé le cap symbolique des 30 millions d’unités vendues mais s’est tout de même écoulé à moins d’un million d’exemplaires sur le trimestre et n'a pas réellement bénéficié de la sortie de Tears of the Kingdom.Dans les faits, le seul titre à avoir vraiment jouit de la popularité du film Super Mario Bros est bien Mario Kart 8 Deluxe qui est le seul jeu à s’être vendu à plus d’un million d’exemplaires avec Tears of the Kingdom, éditeurs tiers inclus. Jamais aussi peu de jeux ne s’étaient vendus à un million d’exemplaires sur un trimestre sur Switch depuis son lancement, ce qui démontre malgré la bonne forme affichée que la console de Nintendo continue inéluctablement de s'essouffler.Le top 10 des million-sellers de la Nintendo Switch :1. Mario Kart 8 Deluxe (55,46 millions d’exemplaires vendus, +1,67 millions depuis le trimestre précédent)2. Animal Crossing New Horizons (42,21 millions de ventes, +0,58 million depuis le trimestre précédent)3. Super Smash Bros. Ultimate (31,77 millions de ventes, +0,68 million depuis le trimestre précédent)4. The Legend of Zelda: Breath ot the Wild (30,65 millions, +0,74 million depuis le trimestre précédent)5. Super Mario Odyssey (26,44 millions, +0,68 million depuis le trimestre précédent)6. Pokémon Épée et Bouclier (25,92 millions, +0,10 million depuis le trimestre précédent)7. Pokémon Écarlate et Violet (22,66 millions, +0,56 millions depuis le trimestre précédent)8. Super Mario Party (19,39 millions, +0,25 million depuis le trimestre précédent)9. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (18,50 millions, sortie ce trimestre)10. New Super Mario Bros. U Deluxe (16,17 millions, +0,76 million depuis le trimestre précédent)