Les BO de la série Xenoblade Chronicles désormais disponibles à l'achat numérique (ou physique au Japon)

Voilà une nouvelle réjouissante pour les oreilles des amateurs de la série Xenoblade Chronicles ! Les bandes originales de Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Xenoblade Chronicles 2, Xenoblade Chronicles 2 Torna The Golden Country et Xenoblade Chronicles 3 sont désormais disponibles en streaming et à l'achat sur plusieurs plateformes, via un producteur japonais,La série Xenoblade Chronicles est reconnue pour de nombreuses qualités, dont ses bandes sonores exceptionnelles. Comme le souligne GoNintendo, les mélodies créées pour la série Xenoblade sont parmi les meilleures que le monde du jeu vidéo a à offrir. Précisons que la BO de XC2 était déjà disponible depuis quelques années, mais maintenant c’est l’ensemble des thèmes de la saga qui est disponible à l’écoute.Nintendo et Monolith Soft ont mis à disposition les versions en streaming des bandes originales de ces jeux via l'éditeur musical Procyon Studio. Que vous souhaitiez acheter les bandes sonores numériquement ou simplement les écouter en streaming, plusieurs options s'offrent à vous en fonction de votre pays de résidence (malheureusement tous les albums ne sont pas disponibles partout).Voici les liens pour accéder à la bande originale de votre choix, si la version numérique est disponible, l’option vous sera proposée d’accéder au store de votre pays sur iTunes Store ou Amazon Music :L'arrivée de ces bandes originales de Xenoblade sur plusieurs services a même été célébrée avec une nouvelle œuvre d'art de Saitom, le designer de personnages sur plusieurs opus de Xenoblade.Source : MyNintendoNews via Reddit