Konami annonce Powerful Pro Baseball Eikan Nine Crossroad pour la Nintendo Switch

Galerie images 03/08/2023









Konami a annoncé le lancement de Powerful Pro Baseball Eikan Nine Crossroad, un nouveau jeu de baseball qui sera disponible sur Nintendo Switch.Powerful Pro Baseball Eikan Nine Crossroad est prévu pour une sortie sur iOS et Android le 20 septembre, et arrivera plus tard sur PS4 et Nintendo Switch. Bien que la date de sortie exacte pour la Switch n'ait pas encore été confirmée, nous savons que le jeu sera disponible en version physique et numérique via le Nintendo eShop.Le jeu promet de séduire les fans de baseball avec un gameplay réaliste et des graphismes cartoon assez réussis. Il comprendra également une variété de modes de jeu pour garder les joueurs engagés sur le titre au delà des simples matches.Powerful Pro Baseball Eikan Nine Crossroad ne devrait pas être disponible en dehors du Japon, les fans de ce sport pourront toutefois se laisser tenter via un passage sur l’eShop nippon si d’aventure ce jeu les intéressait.Sources : Nintendo Everything