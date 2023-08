Rayman rejoint Mario + Rabbids Sparks of Hope dans le dernier DLC ce 30 août 2023

Mario + Rabbids Sparks of Hope - DLC 3 Reveal Trailer 08/02/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

DLC Rayman de Mario Lapins Crétins Sparks of Hope 02/08/2023









Vous êtes fan de Rayman et possédez le jeu Mario + Rabbids Sparks of Hope ? Alors cette info est pour vous : Rayman, promis depuis la sortie du jeu, fera son grand retour dans le dernier DLC du jeu, intitulé "Rayman in the Phantom Show", qui sortira le 30 août 2023.Dans ce DLC, Rayman sera l'invité spécial dans une dimension mystérieuse, le Studio Galactic-Opéra du Fantôme. Le Phantom, le chef fantomatique charismatique de Mario + Rabbids Kingdom Battle, revient également et demande de l'aide pour améliorer les audiences de sa chaîne. Nous explorerons des plateaux de télévision, participerons à des batailles dramatiques et mènerons notre équipe pour réaliser le meilleur spectacle jamais vu.Rayman, Rabbid Peach et Rabbid Mario seront tous de la partie. Ils pourront se promener à travers de nouveaux niveaux verticaux, et Rayman pourra maintenant utiliser son hélicoptère pour sauter et emmener Rabbid Peach et Rabbid Mario avec lui.En combat, Rayman peut utiliser son blaster ventouse pour ses capacités de traversée aérienne. David Gasman reprend son rôle de héros sans membres, et Christophe Heral rejoint Grant Kirkhope pour composer la bande originale de ce DLC.Le DLC "Rayman in the Phantom Show" pour Mario + Rabbids Sparks of Hope sera lancé le 30 août 2023. Il peut être acheté seul pour 14,99 € ou dans le cadre du Season Pass et de l'édition Gold.Voici la bande-annonce du nouveau DLC de Rayman :Et voici une galerie de visuels officiels :Sources : NintendoLife