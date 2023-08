Retour en ligne des serveurs Wii U pour Mario Kart 8 et Splatoon après 5 mois d’absence

"Si d'autres problèmes surviennent qui rendent difficile la poursuite du support du jeu en ligne, nous pourrions devoir interrompre le service de jeu en ligne pour les jeux Wii U Splatoon et Mario Kart 8 à court préavis", a prévenu Nintendo. "Si cela se produit, veuillez noter que le jeu hors ligne continuerait à fonctionner normalement."

Après une interruption de cinq mois, voila une excelle nouvelle pour les possesseurs de Wii U : les serveurs en ligne pour Mario Kart 8 et Splatoon sont de retour. Ces deux jeux populaires ont été hors ligne depuis mars 2023 en raison d’une maintenance d’urgence liée à une vulnérabilité de sécurité.Selon les informations recueillies, cette vulnérabilité affectait plusieurs jeux sur Nintendo 3DS, Wii U et même Switch. Nintendo a rapidement corrigé le problème pour les titres Switch et 3DS, mais pour Mario Kart 8 et Splatoon, la solution a été de désactiver simplement les modes en ligne, en attendant de pouvoir mettre en ligne un patch résolvant le souci pour les quelques millions de possesseurs du jeu qui joueraient encore sur Wii U.Heureusement, à partir de demain, ces deux jeux seront en effet à nouveau disponibles en ligne. Cependant, Nintendo a émis un avertissement. Si d’autres problèmes surviennent rendant difficile le maintien du jeu en ligne, Nintendo pourrait simplement mettre fin au service de jeu en ligne pour ces jeux Wii U.Il est donc conseillé aux fans de profiter de ces jeux en ligne tant qu’ils le peuvent, avant que d’éventuels problèmes ne gâchent à nouveau la fête. Utilisez-vous encore MK8 sur Wii U ou Splatoon ? N’hésitez pas à nous en parler en commentaire ci-dessous !