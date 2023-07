[Rumeur] Le successeur de la Nintendo Switch prévu pour fin 2024

Des rumeurs circulent sur le lancement du successeur de la Nintendo Switch. Selon plusieurs sources non confirmées, Nintendo prévoirait de lancer sa nouvelle machine dans la seconde moitié de 2024.Selon un rapport de VGC, Nintendo "aurait l'intention de sortir un nouveau hardware pendant la seconde moitié de 2024". Cela permettrait à l'entreprise d'augmenter les expéditions et de garantir un stock suffisant. L’objectif serait de prévenir les longues pénuries constatées chez la concurrence notamment la PS5.En ce qui concerne l'écran, Nintendo pourrait opter pour la technologie LCD. C’est un choix étrange mais motivé pour des raisons économiques. Bien qu'un écran OLED ait finalement été introduit pour la Switch en 2021, l'ajout de cette pièce à un successeur de la Switch pourrait augmenter les coûts. Un écran LCD rendrait la production moins chère.VGC souligne dans son article qu'un autre élément à prendre en compte est "l'augmentation de la capacité de stockage nécessaire pour des jeux de plus haute fidélité". La Switch n'a que 32 Go de mémoire interne, bien que cela puisse être considérablement augmenté avec une carte SD.Le seul autre détail partagé dans l’article audacieux de VCG est que le successeur de la Switch acceptera les jeux physiques via un slot pour cartouche. Les autres détails, comme les éventuels plans pour la rétrocompatibilité, ne sont pas encore connus. Il semblerait que certains éditeurs ne soient pas favorables à cela… car la rétro compatibilité ne leur permettrait pas de revendre un jeu sur la nouvelle console de Nintendo…Merci de bien garder à l’esprit que tous ces éléments ne sont pour l’heure que des rumeurs et n'ont pas été confirmés par Nintendo. La majorité des sites anglo-saxons ont toutefois fait le choix de partager cette rumeur là, il faut croire que le début de semaine était trop tranquille au sein des rédactions de vos sites préférés ! N’hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord pour échanger sur les rumeurs croustillantes de ce genre avec nos communauté !Source : Video Games Chronicle