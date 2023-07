[Rumeur] Un événement Pokémon Presents serait prévu en août 2023

Selon des rumeurs récentes, un événement Pokémon Presents pourrait avoir lieu en août 2023, avec même une date plus précise : le 8 août 2023. Ces informations ont été découvertes par des fans qui ont fouillé la dernière mise à jour de Pokémon Masters EX, plus précisément la version 2.35. Un code mentionnant une date de début de campagne a été trouvé, se traduisant essentiellement par le 8 août 2023.C?est peut-être un peu léger, mais pour plusieurs commentateurs, c'est aussi crédible qu'une annonce officielle quand le sujet est découvert dans le code-source.Si un Pokémon Presents a bien lieu, il y a beaucoup de choses qui pourraient être présentées. Pokémon Scarlet et Pokémon Violet ont encore deux grandes vagues de DLC, et nous pourrions obtenir de nouvelles informations à leur sujet.De plus, la suite tant attendue de Detective Pikachu, Detective Pikachu Returns, sortira sur Switch en octobre. En dehors de la bande-annonce initiale montrée lors du dernier Nintendo Direct en juin, nous ne savons pas grand-chose d'autre, donc une mise à jour à ce sujet pourrait également avoir du sens.Il serait également logique que Pokémon Masters EX soit présent, et il y a d'autres possibilités comme les dernières nouvelles sur Pokémon Sleep.En tout cas, les jeux Pokémon disponibles ne manquent pas, comme par exemple Pokémon Sleep qui nous incite à dormir depuis une dizaine de jours maintenant.On attend avec impatience l'annonce officielle de la part de The Pokémon Company sur ses réseaux, et nous vous tiendrons informés dès que nous aurons plus d'informations sur ce sujet.Sources : Nintendo Everything