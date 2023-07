Nickelodeon All-Stars Brawl 2 prépare son entrée sur Switch

Nickelodeon All-Star Brawl 2 - Announcement Trailer - Nintendo Switch 28/07/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Vous cherchez une nouvelle expérience après Super Smash Bros Ultimate ? Vous êtes un fan des licences de Nickelodeon ? Bienvenue dans l'univers Nickelodeon All-Stars Brawl 2 ! Si vous vous êtes essayé au premier opus sorti en 2021 , Nickelodeon All-Stars Brawl 2 conserve les mécaniques du titre original tout en élargissant le contenu. Pour l'occasion, de nouveaux personnages comme Jimmy Neutron ou Carlo le Calamar, plus de modes, une nouvelle campagne, un support cross-play pour toutes les plateformes, un doublage pour chaque personnage jouable, de nouveaux mini-jeux, des graphismes améliorés seront au rendez-vous.Concernant la campagne solo, vous aurez pour mission d'arrêter Vlad Plasmius (de Danny Phantom), qui cherche à prendre le contrôle de l'univers Nickelodeon. De plus, tous les modes comporteront désormais de nouveaux Supers qui agissent comme des mouvements ultra-puissants qui peuvent faire basculer le combat en votre faveur.Nickelodeon All-Stars Brawl 2 est prévu pour 2023 sans plus de précision. Les précommandes sont désormais ouvertes et des éditions spéciales regroupant des bonus sont déjà annoncées.