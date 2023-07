Bande-annonce de lancement de Disney Illusion Island, une nouvelle aventure magique pour Mickey et ses amis

Disney Illusion Island - Launch Trailer 28/07/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Des capacités spéciales et des personnalités uniques

Rejoignez Mickey et ses amis dans une quête originale pour découvrir les mystères de l'île de Monoth et sauver le monde d'un désastre forcément imminent. Cette aventure sera remplie de plateformes, d'énigmes et de combats épiques contre des boss évidemment redoutables. Avec une animation dessinée à la main, une bande-son originale orchestrée et les voix authentiques des personnages emblématiques de Disney, c'est sans nul doute une expérience de jeu pour le moins originale qui s'offre aux joueurs.Dans Disney Illusion Island, vous aurez l'occasion de jouer avec certains des personnages historiques les plus appréciés de Disney : Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck et Goofy. Ensemble, ils vont se lancer dans une nouvelle aventure à la recherche de trois livres magiques qui pourront sauver l'île mystérieuse de Monoth.Au cours de votre périple, vous rencontrerez des alliés insolites et des ennemis redoutables. Que vous choisissiez de jouer en solo ou avec jusqu'à trois amis en mode coopératif local, vous devrez travailler en équipe pour surmonter tous les obstacles qui se dressent sur votre chemin.Voici la bande-annonce promise dans le titre de cette actualité :Chaque personnage de Disney Illusion Island possède ses propres capacités spéciales qui se débloqueront au fur et à mesure de votre progression dans le jeu : course rapide de Mickey, sauts acrobatiques de Minnie, attaques tourbillonnantes de Donald ou acrobaties maladroites de Goofy prouvent bien que chaque personnage apportera sa propre touche de charme et de personnalité à l'aventure.Disney Illusion Island nous emmène dans un monde riche et mystérieux aux environnements assez variés, avec des personnages intrigants. Il vous faudra courir, nager, se balancer et sauter à travers de bien jolis décors tout en découvrant les mystères de l'île de Monoth.Chaque recoin de cette île regorge de surprises et de défis qui vous permettront de vous immerger pleinement dans l'univers magique de Disney. Explorez des environnements enchanteurs, interagissez avec des personnages attachants et dévoilez les secrets les mieux gardés de l'île.Disney Illusion Island offre des graphismes dessinés à la main. Chaque détail est soigneusement réalisé pour recréer l'univers magique de Disney de manière authentique et immersive. De plus, le jeu est accompagné d'une bande-son originale orchestrée qui ajoute une dimension supplémentaire à l'expérience de jeu.Disney Illusion Island est disponible dès aujourd'hui sur Nintendo Switch exclusivement , en version physique ou en version numérique. Si vous optez pour la version numérique, assurez-vous de disposer de 6,6 Go d'espace libre sur votre console pour télécharger le jeu.