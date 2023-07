Nintendo propose un Festival du Multijoueur sur eShop durant tout le mois d'août 2023

En août, on profite des joies du jeu à plusieurs avec le festival du multijoueur qui démarre mardi !



Découvrez quelles autres offres et surprises vous attendent : https://t.co/32NGRSGTaI pic.twitter.com/xi8oKOga4F — Nintendo France (@NintendoFrance) July 28, 2023

Jeux multi en promo lors du Festival du Multijoueur

Du 1e au 31 août, plusieurs jeux Switch multijoueur seront en promotion sur Nintendo eShop . Le site officiel ne nous a pas encore tout dit , mais un communiqué de presse relayé par Nintendo Everything s'en est chargé.Le cashback en Points Or sera proposé jusqu'au 16 août 2023 : 20% du prix d'achat des jeux sur eShop concernés par l'offre seront crédités en Points Or. Ces Points Or peuvent ensuite être utilisés pour bénéficier d'une remise lors d'un prochain achat. Plusieurs jeux multijoueurs sont concernés par l'opération, comme Nintendo Switch Sports, Super Smash Bros. Ultimate, et Mario Kart 8 Deluxe.Voici la liste complète des jeux concernés par l'offre, en précisant que le cashback en Points Or est réservé aux abonnés Nintendo Switch Online. Les joueurs qui ne sont pas abonnés bénéficieront quant à eux d'une remise de 10% sur le prix du jeu :- Mario Strikers Battle League Football- Super Smash Bros Ultimate- Super Smash Bros. Ultimate – Fighter Pass 1- Super Smash Bros. Ultimate – Fighter Pass 2- Splatoon 3- Splatoon 3 + Expansion Pass- Nintendo Switch Sports- Mario Kart 8 Deluxe- Mario Kart 8 Deluxe + Pass de circuits additionnels- Pokémon Ecarlate- Pokémon VioletLe 17 mai, commencera une nouvelle phase qui se terminera le samedi 27 août 2023 : des centaines de jeux multijoueurs disponibles sur l'eShop seront alors en promotion comme Animal Crossing: New Horizons, Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise, Luigi’s Mansion 3, Kirby Star Allies, Mario Party Superstars.A lire aussi : toutes les promos Switch à surveiller sur l'eShop Du 25 août 2023 au 31 août 2023, Nintendo terminera son festival avec la possibilité pour les abonnés Nintendo Switch Online de jouer à trois jeux multijoueurs gratuitement : il nous faudra toutefois patienter jusqu'au 21 août pour savoir quels seront les jeux concernés par cette dispo provisoire gratuite, histoire de se convaincre que ce jeu est celui qu'il vous manquait !Source : Nintendo Everything