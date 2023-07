Un lancement record pour Pikmin 4 au Japon qui surpasse les ventes des précédents opus

Pikmin 4 arrive le 21 juillet sur Nintendo Switch ! 28/07/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pikmin 4, le dernier opus de la célèbre série Pikmin de Nintendo, a réalisé un lancement exceptionnel au Japon. En effet, le jeu s'est vendu à plus de 400.000 exemplaires lors de sa première semaine de vente, surpassant ainsi les ventes combinées des trois précédents jeux de la série lors de leurs lancements respectifs.Ces chiffres impressionnants, compilés par Famitsu, montrent que Pikmin 4 a réussi à captiver l'attention des joueurs japonais. Cette performance est d'autant plus remarquable que la série Pikmin a connu des ventes relativement modestes par le passé. Mais surtout, ces chiffres illustrent l'engouement continu des joueurs pour la Nintendo Switch.A lire aussi : notre test passionné de Pikmin 4 Avec Pikmin 4 en tête des ventes, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom glisse à la deuxième place des charts japonais après plusieurs semaines au sommet. Cependant, l'aventure de Link continue de très bien se vendre, avec 15 616 jeux vendus au Japon entre le 17 et le 23 juillet, portant les ventes totales de copies physiques, au Japon, à 1 775 035 exemplaires.Source : Destructoid