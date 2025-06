Une mise à jour pour Mario Kart World

Déjà deux semaines que Mario Kart World trône fièrement sur le podium des joueurs (et des ventes) de la Nintendo Switch 2. Si le jeu a fait l'objet d'une excellente note dans les colonnes de Puissance Nintendo , le best-seller de Nintendo n'est pas exempt de défauts et le petit artisan de Kyoto a décidé d'écouter les retours des joueurs sur ces 15 jours remplis de drift et de routes arc-en-ciel !Les développeurs du jeu font une nouvelle fois preuve de réactivité ce matin en livrant une nouvelle mise à jour cette fois mineure permettant de faire passer le jeu en version 1.1.1. Alors ne perdez plus de temps et découvrez ci-dessous les nouveautés de la mise à jour de Mario Kart World en version 1.1.1 :- Correction d'un problème où les objets n'étaient plus utilisables- Correction d'un problème où parfois les contrôles étaient inopérants lors de la sélection d'un personnage en mode Balade- Correction d'un problème où parfois le jeu s'est arrêté lorsque vous regardez le replay d'une course- Correction d'un problème où parfois le jeu s'arrête après une course en ligne- Correction d'un problème où l'affichage du jeu est saccadé pendant le mode "Knockout Tour" pendant les courses en ligne- Correction d'un problème où il était impossible de rejoindre des amis jouant en mode «VS Race » ou « Battle » pendant les courses en ligne- Correction d'un problème sur la ligne d'arrivée du circuit «DK Spaceport ».- Correction d'un problème où vous ne pouviez pas revenir sur le circuit après avoir chuté lors de la course entre la « forteresse du dirigeable » et le « château de Bowser »Alors lancez cette mise à jour, préparez votre meilleur départ turbo et rejoignez-nous sur PN, des tournois et des sessions PN sont régulièrement organisées autour de Mario Kart World !