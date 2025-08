Street Fighter 6 : la Switch 2 gonfle ses muscles !

Une arrivée tardive mais une expérience de jeu largement à la hauteur !

Un gameplay plus accessible que jamais, avec quelques exotismes exclusifs !

Street Fighter 6 - Trailer d'annonce - Nintendo Switch 2 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cela fera bientôt deux ans que Street Fighter 6 a débarqué sur les plateformes concurrentes et on peut dire que cet opus a remporté tous les suffrages, au point d’être aujourd’hui une solide référence sur la scène du versus fighting.Alors forcément, l’arrivée d’un jeu aussi “âgé” pourra en faire sourire certains, même s’ils passeront à côté de l’essentiel : on nous promet ici une expérience de qualité optimale que l’on joue sur son canapé devant son téléviseur ou en mode nomade en déplacement. Et ça, c’est tout simplement une promesse imparable pour tout amateur du genre !De plus, Capcom va jusqu’à rendre éligible cette version Switch 2 aux tournois de son Capcom Pro Tour, un indice qui permet de penser que le jeu tourne comme un charme sur la nouvelle machine de Nintendo.Notons enfin que le titre embarque d’emblée les deux premiers Character Pass pour un total de 26 personnages jouables. Plutôt gargantuesque, d’autant que les joueurs adeptes du online sont également gâtés : le Crossplay est également de la partie ! Vous allez donc pouvoir affronter des joueurs du monde entier, toutes plateformes confondues. Un vrai plus quand on connaît la taille de la communauté déjà active sur SF6. Clairement, vous ne risquez pas de tomber à court d’adversaires !Mais puisque le jeu est désormais bien connu des amateurs, une seule question les turlupine réellement : que vaut cette version Switch 2 comparée à une version PS5? Il est donc temps de rassurer définitivement tout le monde sur ce point : oui, la Switch 2 est tout à fait capable de faire tourner SF6, et l’expérience manette en mains est globalement très similaire à la version de chez Sony.Alors certes, le rendu visuel est un peu moins fin si vous comparez les deux cote-à-cote et que vous avez un œil d’expert. Mais très sincèrement, le jeu est magnifique sur Switch 2 et se paie même le luxe de bénéficier d’une fluidité irréprochable : les 60 fps constants sont bien là et projettent directement cette Switch 2 à des années lumière de ce que pouvait proposer notre bien aimée (mais quelque peu dépassée) Switch 1.Et cette performance technique est tout autant valable en mode docké qu’en mode nomade : voilà la confirmation que cette Switch 2 en a définitivement sous le capot ! D’ailleurs, tout joueur Nintendo qui vient directement d’une Switch 1 va prendre une sacrée claque graphique : c’est simplement magnifique !Attention, notons toute de même que cette fluidité sans faille est vraie sur l’ensemble du jeu… à l’exception du mode World Tour (le mode histoire), qui peut parfois souffrir de quelques ralentissements quand vous évoluez dans la ville et dont les combats proposent étrangement une fréquence d’image qu’on évalue plutôt à 30 fps.En conclusion, le défi technique est relevé haut la main par la Switch 2 qui propose une version techniquement très solide et pas très éloignée d’une version PS5, pourtant terriblement plus grosse et puissante. Saluons également Capcom qui a été capable d’effectuer un portage de belle qualité sur une console dont ils ne maîtrisent pas encore tous les secrets. On peut d’ailleurs imaginer l’arrivée future d’un patch qui vienne encore peaufiner le jeu à l’avenir ?Street Fighter 6 se veut plus accessible que ses ancêtres. Ainsi, trois modes de gameplay sont proposés : Classique, Moderne (les coups spéciaux se déclenchent beaucoup plus facilement), ou Dynamique (l’IA vous assiste carrément dans vos attaques).De quoi satisfaire à la fois les débutants qui ont juste envie de s’amuser sans passer par la case apprentissage mais également les anciens (dont votre serviteur) qui ont grandi avec Street Fighter 2 et qui n’oseraient pas imaginer un SF sans coups spéciaux déclenchés avec des arcs de cercles endiablés et des ampoules aux pouces après quelques heures de jeu.Ici, tout le monde sera ravi, même s’il faut bien avouer que le mode Dynamique nous a laissés quelque peu perplexes, et que les plus exigeants opteront sans doute pour une manette Pro : c’est la seule qui propose une vraie croix directionnelle ainsi qu’une ergonomie plus confortable à la longue. Il faut toutefois avouer que les Joy-Cons 2 sont nettement plus ergonomiques que leurs aînés: la plupart des joueurs les trouveront largement satisfaisants pour un usage classique de règlement de comptes occasionnel entre amis.N’oublions pas de mentionner que ces fameux Joy-Cons 2 offrent à ce Street Fighter 6 deux modes de jeu exclusifs : “Combat Gyro” et “Défi Calories” : le premier vous propose de déplacer votre personnage en inclinant votre Joy-Con et de le secouer pour attaquer, tandis que le second vous propose carrément de vous défouler en agitant votre Joy-Con comme un acharné pour remplir votre jauge de calories plus vite que votre adversaire. Très amusant à tester, en revanche il est vivement conseillé d’attacher vos dragonnes pour éviter tout accident ! Anecdotiques, ces modes de jeu sont les bienvenus mais seront plutôt à considérer comme des “parenthèses” entre deux affrontements plus sérieux.Il nous reste à rappeler les principales qualités de ce Street Fighter 6 comparé à ses aînés. Tout d’abord son fond de jeu vraiment réussi, à la fois plus accessible que jamais mais pour autant très technique et complexe. Ses personnages variés, emblématiques et la direction artistique singulière donnent également une vraie “patte” au titre de Capcom. Surtout, nous sommes devant un jeu particulièrement complet et fourni, proposant trois modes principaux :Le mode “World Tour”, qu’on pourrait assimiler à un mode histoire, vous propose de créer de toutes pièces votre personnage (mention spéciale aux multiples possibilités de personnalisation) et de l’initier aux joies de la baston. Votre entraîneur Luke (apparu dans SF5) va vous faire parcourir une ville en monde semi ouvert à la découverte des diverses techniques maîtrisées par les différents personnages du jeu.On a même droit à une (légère) touche de rpg avec un arbre de compétences et quelques quêtes plus ou moins intéressantes à mener. Si l’histoire en elle-même n’est pas particulièrement palpitante, voici une belle porte d’entrée dans l’univers de Street Fighter et un très bon moyen de découvrir petit à petit la philosophie de combat propre à chaque personnage afin de mieux les appréhender.Le “Battle Hub” va vous plonger dans l’ambiance des salles d’arcade. Ici, vous pouvez rejoindre d’autres joueurs qui attendent à une borne pour les affronter, ou vous installer en attendant qu’un adversaire se joigne à vous. C’est plutôt bien fait, ludique et varié : vous pouvez jouer en versus avec vos avatars respectifs, contre des amis ou de parfaits inconnus, le tout avec des règles classiques ou des variantes plus exotiques.Vous avez même la possibilité de simplement vous poser en tant que spectateur pour profiter du spectacle. Et en bonus, pourquoi ne pas vous payer une tranche de nostalgie en jouant à Street Fighter 2 ou Final Fight par exemple ? Voilà le genre de petites attentions qui font toujours plaisir… Et un mode de jeu qui, au global, est assez rafraichissant et mérite toute votre attention !Enfin, le “Fighting Ground” est le mode le plus classique, typique de tout jeu de combat depuis la nuit de temps : c’est ici que se jouent les combats en solo façon arcade, à l’ancienne ! C’est également ici que se trouve le mode entraînement pour peaufiner vos techniques de combat.Surtout, vous pourrez affronter vos amis en local sur votre téléviseur (versus classique, combat par équipes, Gyro et Défi Calories), mais également en sans fil local ou online (match amical ou classé). En bref, c’est certes le mode le plus classique, mais sans doute celui où vous passerez au final le plus clair de votre temps.