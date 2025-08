Test de Tamagotchi Plaza : Le temps se couvre à Tamahiko-Ville

Tamagotchi Plaza : le retour d'une gloire d'antan ?

D'emblée, on sait que c'était mieux avant.

La version Switch 2 vient-elle nous sauver du désastre ?

Tamagotchi Plaza - Launch Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

De nombreuses années durant, pendant mon enfance, les Tamagotchis ont fait partie intégrante de ma vie. À la grande époque, différentes versions sortaient chaque année et ajoutaient de nouvelles fonctionnalités telles que la communication infrarouge, puis la connexion possible à Internet.Aujourd’hui, les Tamagotchis existent toujours malgré une popularité en baisse évidente depuis une dizaine d’années, les modèles ne se renouvelant pas autant avec le modèle Uni sorti il y a quelques années et le Paradise qui sera disponible d’ici quelques semaines.D’ailleurs, en reliant ton Tamagotchi Uni à Tamagotchi Plaza, tu peux profiter d'objets exclusifs qui ne peuvent être obtenus qu'en connectant le jouet au jeu.Les Tamagotchi Connection Corner Shop, sortis à partir de 2006 sur Nintendo DS en Europe, se sont éloignés du concept de base d’animaux virtuels à s’occuper en proposant, via de petits mini-jeux, de gérer et de faire prospérer de petites boutiques dans l’univers des Tamagotchis. Trois épisodes sont sortis en Europe sur Nintendo DS.Pour commencer le jeu, accompagné de l’illustre Mametchi, nous avons débuté par l’ouverture de deux boutiques : le cabinet dentaire et la piscine nocturne. J’ai rarement été autant déçu d’emblée par un jeu, tant on dirait que l’on joue à un jeu flash sur Internet Explorer d’il y a quinze ans. Le pire étant la piscine nocturne où il suffit de sélectionner un objet demandé par un Tamagotchi et de le faire glisser jusqu’à lui à l’aide du stick de la manette.Après ces deux premières expériences parmi les quinze proposées, je me suis longuement forcé à essayer les autres boutiques, mais aucune ne mérite réellement de se procurer un titre à 49,99€ sur Nintendo Switch 2. Que ce soit le Salon de Goû’Thé, la Crêperie ou entre autres la Boutique du Tailleur où il suffit d’assembler des morceaux de vêtements, tout est au même niveau, à savoir : mauvais.Si on doit s’attarder sur la version Nintendo Switch 2 du jeu, elle bénéficie d’ailleurs de contenus supplémentaires par l’intermédiaire de trois boutiques additionnelles. Elles ne sont jouables qu’avec le mode souris des Joy-Con 2, mais cela aurait largement pu être utilisé dans de nombreuses autres boutiques vu que l’écran tactile de la console ne sert pas dans le jeu comme ça l’était auparavant sur Nintendo DS. Côté réalisation, c’est propre, c’est lisse mais très vide dans l’ensemble.S’il fallait sauver une seule chose dans le jeu, c’est son respect de l’univers des Tamagotchi. Pour avoir jouer à de nombreuses versions des petits animaux de compagnies virtuelles, l’ambiance est là qu’elle soit sonore ou retranscrite par l’intermédiaire des personnages iconiques de la franchise. Malheureusement, même si vous êtes fan des Tamagotchis, ce dernier point ne peut pas justifier à lui seul d’acheter ce jeu.