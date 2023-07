Disney Illusion Island : une exclusivité Switch décidée dès le premier jour

"Oui, c'était là dès le premier jour pour être honnête. Je pense que quand nous avons décidé entre nous ce que nous allions faire avec ça, et ce qui nous excitait, c'était... Je parle beaucoup de quand nous étions enfants. Quand nous étions enfants, nous adorions Castle of Illusion, World of Illusion, mais beaucoup d'entre nous ont grandi en étant fans de Nintendo. Ma première console était la NES que j'ai eue pour mes 4 ans. Certains membres de notre équipe ne savent même pas ce qu'est la NES, parce qu'ils sont trop jeunes, et c'est horrible. Mais cela semblait être un excellent choix naturel, et pour nous, d'un point de vue vraiment, vraiment égoïste, nous avons pu faire un jeu Mickey Mouse qui sort sur Nintendo."

Les fans de Disney et de Nintendo ont de quoi se réjouir : Disney Illusion Island, un tout nouveau jeu, arrive exclusivement sur Switch ce 28 juillet 2023. C'est une petite satisfaction pour la Switch qui accueille ainsi une exclusivité Disney.Dans une interview accordée à Comicbook.com, les développeurs ont expliqué que l'idée d'une exclusivité Switch était présente dès le premier jour de la conception du jeu. Ils ont partagé leur enthousiasme à l'idée de créer un jeu Mickey Mouse pour Nintendo, une combinaison qui a toujours été un rêve pour eux.Voici ce qu'ils ont expliqué :Ils ont également souligné que la Switch était le choix parfait pour atteindre l'audience qu'ils visent et pour ramener ces personnages dans un jeu vidéo. En effet, c'est la première fois que ces quatre personnages sont réunis dans un jeu.Serez-vous de ceux qui accorderont sa chance à cette exclusivité sur Nintendo Switch ? Pour rappel, Disney Illusion Island sort ce vendredi sur la console de Nintendo, et donc rien que sur la console de Nintendo.Sources : comicbook.com via GoNintendo