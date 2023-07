My Nintendo Store au Japon : des Joy-Cons pastel et des goodies Pikmin 4 à l'honneur !

Galerie images 27/07/2023









Galerie images 27/07/2023















Galerie images 27/07/2023







Gamers japonais, cette news est pour vous, surtout — et un peu pour donner envie aux lecteurs de PN qui comme votre dévoué sont fans de Pikmin ! Mais d'abord, préparez-vous à une explosion de couleurs !Le My Nintendo Store au Japon a récemment introduit de nouvelles options de personnalisation pour les Joy-Cons de la Nintendo Switch. Imaginez votre console habillée de douces teintes pastel : rose, bleu, vert et même blanc. Une véritable bouffée d'air frais pour nos Switch, qui vont pouvoir se parer de nouvelles couleurs pour notre plus grand plaisir. Bon, on en fait peut-être un peu trop.Mais en plus... ce n'est pas tout ! Pour les fans de Pikmin 4, le My Nintendo Store a également prévu une petite surprise. Des goodies exclusifs sont désormais disponibles en échange de vos précieux points My Nintendo. Porte-clés, badges, autocollants... de quoi afficher votre amour pour le jeu et agrémenter votre collection.Ces nouveautés sont pour l'instant réservées aux joueurs japonais. Nous, les joueurs du reste du monde en général et fans de Pikmin en particulier, attendons avec impatience de pouvoir mettre la main sur ces Joy-Cons couleur pastel et surtout sur ces très sympathiques goodies Pikmin 4. En attendant, continuons à jouer et à accumuler des points Platine sur My Nintendo car... qui sait ce que l'avenir nous réserve ?Rappelons que pour la sortie de Pikmin 4, My Nintendo Store a déjà proposé plusieurs opérations : des goodies pour toute réservation du jeu (notamment un set de 3 porte-clés Pikmin), mais aussi des soliflores qui seraient du plus bel effet dans notre collection si on ne trouvait pas le prix unitaire de 19,99€ un poil élevé.Source : NintendoSoup