Splatoon 3 : Nintendo annonce la fonctionnalité 'Tournament Manager'

[Splatoon 3]



Nintendo has announced that they are developing a service known as "Tournament Manager".



It will create tourney brackets, open Private Battle rooms, and report match results completely automatically.



For more info (scroll all the way down): https://t.co/9EfG3q8955 https://t.co/hr45QeMAY5 pic.twitter.com/tpYe5HNBuA — OatmealDome (@OatmealDome) July 26, 2023

Nintendo a récemment annoncé sur le blog officiel du jeu Splatoon 3 une nouvelle fonctionnalité pour Splatoon 3. Baptisée "Tournament Manager", cette fonctionnalité vise à "soutenir la création de tournois privés en utilisant la fonctionnalité de Bataille Privée".Selon l'annonce discrète et pourtant bien officielle, Nintendo prévoit de lier Splatoon 3 au service SplatNet 3 pour "aider les joueurs à créer et gérer des tournois à la demande". Bien que les fonctionnalités soient susceptibles de changer, Nintendo a confirmé qu'elle travaille actuellement sur plusieurs éléments. Parmi ceux-ci, on retrouve la création de supports de tournoi et le support de progression des tours, la génération automatique de salles de Bataille Privée utilisées pour le jeu en tournoi, et le rapport automatique des résultats des matchs.La date de sortie de la fonctionnalité Tournament Manager pour Splatoon 3 n'a pas encore été annoncée. Nintendo a également déclaré qu'elle partagera plus d'informations une fois le développement terminé, alors que la version 4.1.0 vient tout juste d'être déployée Cette nouvelle fonctionnalité devrait beaucoup plaire à la communauté de Splatoon 3 qui soudain va pouvoir adapter le mode de fonctionnement des tournois à ses envies, et par la même occasion faciliter l'organisation de tournois privés. On ne manquera pas de revenir sur ces fonctionnalités quand d'autres détails auront été communiqués sur le blog officiel... ou au détour d'une nouvelle mise à jour.Sources : NintendoLife