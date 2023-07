Nouvelle mise à jour pour Splatoon 3 : découvrez les notes de la version 4.1.0

Traduction des notes de version officielles

Changements dans le lobby

Corrections de bogues

Corrections des commandes :





Corrections du multijoueur :





Autres correctifs :

Nintendo a annoncé une mise à jour pour Splatoon 3. La version 4.1.0, disponible depuis ce 26 juillet 2023, apporte de nombreux ajustements et corrections de bugs pour améliorer l'expérience de jeu.Cette mise à jour se concentre principalement sur les ajustements en multijoueur. Certains armes ont été améliorées pour être plus faciles à utiliser, et d'autres, moins populaires, ont été modifiées pour se rapprocher des armes populaires en termes de performances. L'objectif est d'encourager une plus grande diversité dans l'utilisation des armes.De plus, des ajustements ont été apportés à certaines sous-armes pour les rendre plus faciles à utiliser en conjonction avec les armes principales. Certains armes spéciales ont également été ajustées. Là encore, des ajustements similaires à ceux mentionnés ci-dessus pour encourager une plus grande diversité d'utilisation ont été apportés, les performances de certaines armes spéciales qui avaient été modifiées par le passé ont été réduites. Leurs spécifications sont maintenant plus proches des spécifications d'armes originales.Nintendo prévoit de sortir la prochaine mise à jour à la fin de la saison actuelle. Il se concentrera principalement sur d'autres ajustements d'équilibrage des armes et l'ajout de fonctionnalités pour la nouvelle saison à partir de septembre.- Correction d'un problème où le joueur pouvait sauter plus haut que la normale en effectuant certaines entrées pour faire un Squid Roll tout en nageant sur un mur en tenant le bouton B.- Correction d'un problème où l'arrière du terrain s'affichait parfois lorsque le joueur sautait devant certains terrains, ce qui rendait difficile de voir l'écran.- Correction d'un problème où les joueurs pouvaient apparaître dans un état involontaire aux yeux des autres joueurs et ne subissaient pas correctement de dégâts lors de l'utilisation d'une connexion sans fil instable.- Correction d'un problème en mode Rainmaker où les joueurs avec le Rainmaker pouvaient sembler ne pas avoir le Rainmaker en leur possession aux autres joueurs lors de l'utilisation d'une connexion sans fil instable.- Correction d'un problème où certains sloshers n'encraient parfois pas correctement les murs.- Correction d'un problème où un joueur derrière une brella subissait parfois des dégâts et explosait lorsque la pointe de la brella touchait un tir de Rainmaker complètement chargé après l'impact ou une bombe stationnaire.- Correction d'un problème où des erreurs de communication se produisaient facilement en frappant à plusieurs reprises un Big Bubbler ou le bouclier Rainmaker avec Killer Wail 5.1 lors de l'utilisation d'une connexion sans fil instable.- Correction d'un problème dans le mode Rainmaker où les éponges et les encriers ne répondaient pas lorsqu'ils étaient touchés directement par un tir Rainmaker complètement chargé.- Correction d'un problème dans le mode Clam Blitz où les heures supplémentaires ne se produisaient parfois pas même si la palourde puissante de l'équipe de tête restait sur scène.- Correction d'un problème dans le mode Clam Blitz où les palourdes ou les palourdes puissantes augmentaient parfois lorsque plusieurs joueurs avec des connexions sans fil instables tentaient de les acquérir.- Correction d'un problème dans Eeltail Alley où il était possible d'encrer sous certains obstacles et de le faire compter comme du gazon encré.- Correction d'un problème dans Mahi-Mahi Resort où il était possible d'encrer sous certains obstacles et de le faire compter comme du gazon encré.- Correction d'un problème dans Inkblot Art Academy en mode Rainmaker où il y avait des points où la distance de but ne changeait pas comme prévu.- Correction d'un problème dans le chantier naval de Sturgeon en mode Tower Control où les joueurs pouvaient être poussés par la tour et rester coincés à l'intérieur du terrain.- Correction d'un problème dans Manta Maria en mode Tower Control qui faisait que les joueurs s'accrochaient parfois au terrain lorsqu'ils effectuaient un Super Jump vers le haut de la tour dans certaines positions.- Correction d'un problème dans Barnacle & Dime où il était possible d'encrer sous certains obstacles et de le faire compter comme du gazon encré.- Correction d'un problème dans Barnacle & Dime en mode Tower Control où les joueurs pouvaient être poussés par la tour et rester coincés à l'intérieur du terrain.- Correction d'un problème dans Humpback Pump Track où il était possible d'encrer sous certains obstacles et de le faire compter comme du gazon encré.- Correction d'un problème dans Humpback Pump Track où les Wave Breakers disparaissaient lorsqu'ils étaient définis dans certaines zones.Corrections apportées à Salmon Run- Correction d'un problème où il était difficile d'infliger des dégâts aux Drizzlers avec la barre horizontale du Grizzco Splatana.- Correction d'un problème où l'encrage de la majorité de l'intérieur de l'anneau Flipper-Flopper n'était parfois pas enregistré.- Correction d'un problème qui faisait parfois atterrir un Flipper-Flopper sur le dessus du panier à œufs.- Correction d'un problème qui faisait que les salmonidés apparaissant dans la vague après une vague Rush spéciale avaient parfois la même santé que les salmonidés Rush-wave.- Correction d'un problème dans Jammin' Salmon Junction qui faisait que les grilles obstruaient la vision du joueur en permettant de voir à travers elles lorsqu'elles apparaissaient devant le joueur.- Correction d'un problème à Jammin' Salmon Junction où les salmonidés se retrouvaient parfois bloqués sur les canons Big Shot et les bâtonnets de poisson. Cela a été fait en ajustant la position des canons Big Shot et des Fish Sticks sur la carte.- Correction d'un problème dans Jammin 'Salmon Junction où l'œuf d'or qui apparaissait après avoir vaincu un voleur dans certaines positions était parfois accroché au terrain ou à un bâton de poisson.Corrections des Splatfests :- Correction d'un problème dans Tricolor Turf War où les joueurs semblaient parfois tenir l'Ultra Signal dans une position éloignée de l'endroit où il était placé lors de l'utilisation d'une connexion sans fil instable.- Correction d'un problème où le juke-box du hall jouait parfois la mauvaise chanson juste avant la fin du matchmaking.- Correction d'un problème qui interrompait le matchmaking si un joueur dans le hall avait l'écran de confirmation "Enregistrer sur amiibo" ouvert dans le menu Équiper.- Correction d'un problème qui provoquait le renvoi de notifications après qu'un joueur dans le hall ait effectué une reconnaissance dans une bataille privée.- Correction d'un problème où le paramètre d'alias d'un joueur était parfois ignoré et son nom de joueur habituel s'affichait lorsqu'il se trouvait dans une salle de combat privée effectuant certaines actions dans le menu du hall ou l'écran d'équipement.- Correction d'un problème dans le Sheldon Sampler Challenge où la quantité de gazon encré et le nombre de victoires étaient ajoutés à l'arme équipée dans le hall avant le début du match.Sources : Nintendo Life