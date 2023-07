[Rumeur] Ubisoft aurait annulé une suite à Immortals: Fenyx Rising

Plusieurs sources auraient confirmé à VideoGameChronicles.com que le jeu, dont le développement avait pourtant commencé dans les locaux d'Ubisoft Québec, aurait été annulé au début du mois de juillet en raison de la "difficulté perçue à établir la licence".Initialement, Ubisoft entendait en effet faire de Immortals une franchise à part entière, mais l'éditeur préfère désormais se concentrer sur ses grosses licences comme Far Cry ou Assassin's Creed. VGC explique dans son article qu'en 2022, les ambitions d'ubi étaient toutes autres pour la franchise, l'éditeur souhaitant explorer selon Jeff Grubb plusieurs autres mythologies.Le vent a peut-être tourné ces derniers mois pour l'éditeur français : récemment, Ubi fait la Une pour son actualité difficile, comme les ventes moyennes de Mario + Rabbids: Sparks of Hope, ou Just Dance 2023 Edition . Plus tôt cette année, on avait pu lire qu'Ubi avait annulé 3 projets (et Immortals n'était pas encore dans le lot).A lire : notre test de Immortals Fenyx Rising sur Switch Toutefois, que les fans des autres franchises se rassurent : Ubi a rien moins que 6 jeux Assassin's Creed en cours de développement selon VGC. Il faut dire que la rentabilité d'un AC est sans commune mesure avec celle d'Immortals, qui doit ses volumes de vente à son prix cassé depuis fort longtemps.Source : VideoGameChronicles.com