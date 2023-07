Les parents japonais utilisent Pikmin pour discipliner leurs enfants

Les jeux vidéo ont parfois un impact inattendu sur nos vies... Mais qui aurait pensé qu'ils pourraient être utilisés comme outil de discipline parentale ? Selon des tweets rapportés par Automaton, des parents japonais utilisent le jeu Pikmin pour gérer leurs enfants. Oui, vous avez bien lu, on parle bien de Pikmin, le jeu de stratégie en temps réel de Nintendo sorti le 21 juillet dernier.Un parent a partagé sur Twitter qu'il avait dit à son fils de 4 ans, qui a tendance à s'éloigner lorsqu'ils font les courses, qu'il était un Pikmin et que sa mère était le leader que les Pikmin suivent. Le résultat ? Le petit garçon suit maintenant parfaitement les pas de sa mère tout en émettant des bruits de Pikmin.Un autre parent a partagé qu'il imite le sifflet du joueur dans le jeu pour rassembler ses enfants lorsqu'ils font les courses. Les enfants, fans de Pikmin, viennent alors se rassembler autour de lui.Il semble que Pikmin 4 ait non seulement conquis le cœur des joueurs, mais aussi celui des parents en quête de méthodes créatives et non violentes (à part peut-être sur des aspects plus psychologiques !) pour discipliner leurs enfants. Alors, si vous êtes parent et que vous cherchez une nouvelle façon de gérer l'indiscipline de votre progéniture, pourquoi ne pas essayer la méthode Pikmin ?Est-ce que cela vous donne des idées ? Partagez vos expériences en commentaire ci-dessous... ou sur notre Discord ! PN décline toute responsabilité en cas de plainte pour mauvais traitement consécutif à ces suggestions de Pikminisation de vos enfants rapportées du Japon dans cette news ! Le harcèlement moral peut tenir à peu de choses !Source : Automaton via NintendoLife