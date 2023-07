Pokémon Écarlate & Pokémon Violet : un Dracaufeu Téracristal Ténèbres offert

A l'approche des Championnats Mondiaux de Pokémon, de nombreuses distributions vont avoir lieu dans les semaines à venir dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.Cela commence dès aujourd'hui avec l'un des Pokémon les plus iconiques de la saga : Dracaufeu. Plus exactement, il s'agit d'un Dracaufeu basé sur celui de Friede, nouveau personnage du dessin animé Pokémon, les horizons. Ce Dracaufeu a le type Téracristal Ténèbres et devrait donc s'avérer redoutable à vos côtés.Pour obtenir ce Pokémon, il vous faudra utiliser l'option Cadeaux Mystère dans le menu Poké-Portail du jeu puis renseigner le code suivant : DARK TERA 0006. Dracaufeu rejoindra votre équipe quelques secondes plus tard !Le code est valable jusqu'au 1er septembre 2023, pas de panique à avoir donc mais attention à ne pas oublier non plus !Pokémon Écarlate & Pokémon Violet sont disponibles exclusivement sur Nintendo Switch.