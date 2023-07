Pikmin 4 est maintenant disponible sur Nintendo Switch ! 21/07/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo a mis en ligne ce matin l'opportune bande-annonce de lancement de Pikmin 4.Dans cette vidéo, Nintendo nous présente les fonctionnalités du jeu, et en quoi le titre appellera aussi bien les fans de la franchise que les possesseurs de Switch qui se demandent bien ce qu'est ce nouvel OVNI que Nintendo leur propose !Découvrez cette vidéo ici :Pikmin 4 est sans conteste la superbe surprise de l'été sur la console star de Big N : forte d'un 18/20 plus qu'honnête et mérité octroyé par FredPN dans le cadre de son test , c'est un jeu qui a suscité une belle reconnaissance de la part de la critique . De notre côté, on s'est régalé avec la démo du jeu , et on a hâte de pouvoir continuer, ainsi, notre partie !N'oubliez pas de nous dire sur la page d'accueil de PN si vous allez acheter le jeu ou pas, on espère en tout cas vous avoir convaincu que Pikmin 4 méritait sa place dans votre ludothèque Switch