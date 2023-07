Pikmin 4 : ses concepteurs veulent vous immerger dans un monde miniature pour une expérience de jeu unique

Dans le dernier chapitre de l'interview des développeurs de Pikmin 4, l'équipe de Nintendo nous plonge dans l'univers minuscule des Pikmin. Le jeu a été conçu pour offrir une expérience immersive, permettant aux joueurs de découvrir le monde du point de vue des petits Pikmin. Les développeurs ont travaillé sur les sons, les environnements et la taille des créatures pour créer une impression de réalisme et littéralement donner vie à ces petits êtres.Les développeurs ont également fait référence au film Super Mario Bros, sorti en avril dernier. Ils ont laissé entendre que les Pikmin auraient fait une apparition dans le film, bien qu'ils n'aient pas confirmé cette information. Il nous tarde de mettre la main sur le blu-ray du film à la fin du mois prochain pour partir à la recherche des Pikmin dans le film !En ce qui concerne l'expérience de jeu, les développeurs espèrent que les joueurs ressentiront la présence des Pikmin dans leur vie quotidienne. Ils souhaitent que les joueurs se sentent connectés au monde réel à travers les trésors qu'ils collectent dans le jeu, qui sont des objets familiers pouvant susciter de la nostalgie. D'ailleurs, Nintendo promet plus d'objets à collectionner dans cet opus que dans tous les autres jeux réunis.Les développeurs souhaitent également que les joueurs découvrent le plaisir de l'art du "Dandori", une stratégie de jeu qui consiste à diriger efficacement les Pikmin. Ils espèrent que les joueurs apprécieront le jeu non seulement pour son gameplay, mais aussi pour son univers et ses personnages.En fin d'interview, chacun a été invité à indiquer quel était l'élément qu'il espérait faire passer aux joueurs maintenant que le jeu est Gold et presque disponible. On sent que beaucoup de coeur et de passion a été mis dans ce projet, témoin de l'attachement de l'équipe pour ces petites créatures. Ne manquez pas de lire notre test de Pikmin 4 sur PN , qui va bien dans le sens des autres tests publiés depuis hier sur le Net . Et vous, allez-vous craquer pour Pikmin 4 ? Ne manquez pas de nous dire tout ça via le sondage sur la page d'accueil de PN !Vous pouvez retrouver les premiers volets de cette entrevue dans nos résumés disponibles ci-après : Volet 1 : retour sur les jeux Pikmin Volet 2 : un développement riche en challenges !Source : Nintendo