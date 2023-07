[SONDAGE] Allez-vous craquer pour Pikmin 4 ?

Pikmin 4 arrive cette semaine sur Nintendo Switch, et c'est un jeu que Fred a adoré dans son test . Et pour cause : le plaisir de retrouver les autres bestioles colorées de Nintendo dans un nouvel épisode en haute définition et dans un gameplay adapté pour plaire aux fans de la première heure comme aux nouveaux venus sur Switch a fait mouche pour notre testeur !Et les tests publiés sur le reste de la Toile sont aussi élogieux à l'égard de Pikmin 4. Avec toutes ces ondes positives, il nous semble difficile de résister avant de craquer et de courir chez son revendeur pour acheter ce nouvel épisode ! Mais vous, quelle est votre situation vis-à-vis de Pikmin 4 ? ALlez-vous l'acheter ?C'est l'objet de notre tout nouveau sondage, disponible sur la page d'accueil de PN , sur la colonne de gauche ! Merci de prendre quelques secondes pour voter ! On commentera les résultats dans quelques jours ici-même !