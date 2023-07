Une interview des développeurs des jeux Pikmin à savourer

Nous avions tous un air perplexe en le regardant. (Rires)

Galerie images 18/07/2023



L'interview complète est également disponible en français sur nintendo.fr Dans le 10e volet de sa série d'interviews 'Ask the Developer', Nintendo nous propose un entretien fascinant avec l'équipe en charge de Pikmin et de Pikmin 2, en amont de la publication dans les prochains jours de nouvelles parties en présence des développeurs de Pikmin 4 Et cette interview, c'est vraiment du lourd en termes de souvenirs en provenance des géniteurs même des premiers jeux de la saga : nous avons en effet ici le privilège de plonger dans les coulisses du développement de Pikmin grâce à une interview fascinante publiée sur le site officiel de Nintendo C'est comme si nous avions été invités à une visite guidée exclusive de l'atelier de création de Pikmin, avec des anecdotes croustillantes et des révélations surprenantes à chaque tournant : vous voilà prévenu, plongeons dans le bouillonnant monde de Pikmin dans cette synthèse !A lire aussi : Scénario et Histoire de Pikmin : que s'est-il passé avant Pikmin 4 ?L'interview s'est déroulée en présence des concepteurs suivants : Shigeru Miyamoto arborant d'ailleurs son superbe t-shirt Pikmin que les plus veinards ont pu acheter sur le My Nintendo Store, Yuji Kando et Shigefumi Hino de Nintendo EAD Group n°10, Junji Morii de EAD n°4, et enfin Masamichi Abe, de Nintendo EAD co-production group.L'interview nous fait clairement voyager dans le temps, nous ramenant aux origines de la série Pikmin. On apprend ainsi que le film français "La Planète Sauvage" a été une source d'inspiration pour le jeu ? On ne sait pas trop si ce fut une source dans le bon ou dans le mauvais sens du terme néanmoins, car les concepteurs :Saviez-vous aussi que les capacités techniques de la Nintendo GameCube ont joué un rôle crucial dans la création de l'écosystème riche et dynamique de Pikmin ? C'est comme si nous avions été témoins de la naissance de Pikmin, observant chaque étape de son évolution par le biais des échanges entre les concepteurs de l'époque, parmi lesquels Shigeru Miyamoto, plus rayonnant que jamais.Parlons aussi de l'évolution : l'interview nous donne un aperçu de la façon dont le jeu a changé au fil des ans. Nous avons appris que le concept de "Dandori", un terme japonais qui signifie "penser à la planification et à l'efficacité à l'avance pour accomplir les choses en douceur", a été introduit dès le premier jeu Pikmin, mais qu'il aura finalement fallu attendre Pikmin 4 pour le retrouver avec un rôle-clé dans l'intrigue du jeu. C'est comme si nous avions eu un aperçu de la philosophie de conception qui se cache derrière ces jeux que l'on redécouvre depuis la sortie de Pikmin 1+2 sur Switch le 21 juin dernier.Un autre point clé de l'interview est le rôle de Shigeru Miyamoto en tant que Director du jeu. Miyamoto a en effet joué un rôle essentiel dans le développement de Pikmin. L'interview nous présente par exemple le diagramme détaillé qu'il a imaginé et qui a servi de guide pour tout le développement du jeu, et c'est grâce à son leadership et à sa vision que le jeu a pu être annoncé lors de l'E3 2001.On adore aussi la révélation sur l'origine du nom "Pikmin". Il s'avère que le nom est né d'une confusion : un membre de l'équipe a mal compris le terme japonais "ippiki", qui signifie "petit animal mignon", et a pensé que les créatures étaient appelées "Piki". Le nom a ensuite évolué en "Picky", puis en "Pikmin", en raison de sa ressemblance avec l'expression anglaise "pick me", qui signifie "choisis-moi" en français.Enfin, l'interview a abordé l'évolution du scénario à travers les différents jeux de la série. Dans le premier Pikmin, les joueurs avaient une limite de 30 jours pour retrouver les pièces de leur vaisseau, le Dolphin. Dans Pikmin 2, cette limite a été supprimée, et le jeu a introduit de nouveaux types de Pikmin et de trésors. Cependant, dans Pikmin 3, l'équipe de développement a décidé de revenir à la mécanique du premier jeu, offrant un défi plus profond aux joueurs. Pour les concepteurs, il y a des joueurs qui se reconnaissent plutôt dans le challenge proposé dans Pikmin 1, tandis que d'autres préfèrent Pikmin 2. Tous espèrent que Pikmin 4 permettra peut-être de réconcilier ces deux profils.Vous l'aurez compris, cette interview est une véritable mine d'or pour tous les fans de la série Pikmin et pour ceux qui s'intéressent à l'art du développement de jeux vidéo. C'est comme si nous avions été pris part à une visite guidée de l'atelier de création de Pikmin, avec des anecdotes croustillantes et des révélations à chaque déclaration. Alors, prêts pour la suite ? La deuxième partie de l'interview sera disponible le 19 juillet 2023. Nul doute que nous pourrons en parler dans les toutes prochaines heures sur PN ! En attendant, n'hésitez pas à consulter la preview de Pikmin 4 dans nos colonnes, ou à vous ruer sur la démo du jeu Source : Nintendo