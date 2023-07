Joyeux Anniversaire à la Famicom qui fête ses 40 ans

NES 19/07/2023

Il en est des inventions qui révolutionne un marché ! Il y a 40 ans, l'histoire du jeu vidéo en a été changée.Petite remise en contexte : Nous sommes dans les années 80 et le jeu vidéo traverse une immense crise. Atari, le principal acteur du secteur connait des pertes abyssales et ne peut rembourser les points de vente. Le marché semble enterré (comme les cartouches d'ET, l'extraterrestre au Nouveau Mexique).Cependant, c'est le 15 juillet 1983 que Nintendo à l'idée de commercialiser au Japon sa première console de salon (ou du moins la première avec des cartouches interchangeables). La Famicom est née et va considérablement modifier le jeu vidéo !Simple dans sa conception, le Home Cassette-type Video Game : Family Computer se veut accessible et durable. La manette est également une réussite et standardisera (dans la plus part des cas), ce qu'est une manette de jeu vidéo. Le pari est réussi pour Nintendo qui aura écoulé 2,5 millions d'unités au Japon en 1984.L'histoire ne s'arrête pas la ! Pour sa commercialisation, Nintendo America a bien conscience que présenter une console de jeu vidéo est une mauvaise stratégie en occident. En conséquence, la Famicom change de look et sera vendue comme un jouet. La NES (pour Nintendo Entertainment System) est née et sera disponible en Amérique en 1985 et en Europe en 1986.Une console de jeu vidéo historique, c'est d'abord une ludothèque légendaire. La Famicom (et la NES), c'est avant tout les premiers opus des licences de Nintendo. Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Metroïd, Kid Icarus, ou encore Mother y feront leurs premiers pas. De nombreuses séries y feront également leurs premières apparitions telles que Final Fantasy, Dragon Quest, Mega Man, Castlevania tout comme des licences populaires à l'image de Teenage Mutant Ninja Turtles, Batman ou DuckTales. Ceux sont au total 1250 jeux qui ont été développés pour la console.Aujourd'hui, La Famicom (et NES) se sont vendues à 61,91 millions d'unités, les plaçant 13éme consoles les plus vendues de l'histoire.Au passage, alors que la NES a été abandonnée en 1995 en Amérique du Nord et en Europe, la Famicom était toujours en production au Japon jusqu'en 2003. La toute dernière Famicom a été fabriquée le 25 septembre 2003.En l'espace de quelques années, Nintendo est passé d'un modeste fabricant de jouets japonais à l'un des plus grands noms de l'industrie du divertissement. Il a sauvé la réputation de l'industrie du jeu vidéo en Occident et est rapidement devenu le développeur de jeux vidéo qu'on connait aujourd'hui. Si vous jouez actuellement à un jeu vidéo, c'est en partie grâce à Nintendo. Pour preuve, pendant longtemps, les parents demandaient si vous "jouez à votre Nintendo", quelle que soit la console sur laquelle vous étiez réellement branché.Merci Nintendo et Joyeux Anniversaire à la Famicom !