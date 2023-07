Préparez votre pyjama ! Pokémon Sleep est maintenant disponible

Enfilez votre pyjama le plus cosy, car il est temps d’aller dormir avec #PokemonSleep !



Comment jouer à Pokémon Sleep 18/07/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dévoilé plus en détails lors du dernier Pokémon Presents, l'application Pokémon Sleep vient de faire son arrivée sur IOS et Android en France.Pour rappel, Pokémon Sleep vous promet de transformer votre sommeil en une aventure Pokémon . En analysant votre sommeil, vous pourrez rencontrer différents Pokémon et en apprendre plus sur votre qualité de sommeil.Pokémon France avait dévoilé une bande annonce de présentation il y a quelques jours :Vous pouvez enfiler votre pyjama afin de rejoindre Ronflex et ses amis. Pokémon Sleep est disponible dès à présent en téléchargement gratuit sur IOS et Android.Le Pokémon Go Plus + sera disponible quand à lui le 21 juillet 2023.