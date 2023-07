Pokémon Sleep se dévoile : ouverture des préinscriptions sur Android et nouvelles fonctionnalités présentées

Comment jouer à Pokémon Sleep 07/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Comment jouer à Pokémon Sleep ?

Pikachu grâce au Pokémon GO Plus

The Pokémon Company International a annoncé l'ouverture des préinscriptions pour sa prochaine application Pokémon : Pokémon Sleep, qui sera disponible sur le Google Play Store . Cette application innovante, qui transforme le sommeil en une aventure Pokémon (c'est bien la promesse, vous ne rêvez pas !), sera très bientôt accessible aux appareils mobiles sous Android.Voici une bande-annonce de présentation de Pokémon Sleep sous-titrée en français disponible sur la chaîne Pokemon FR Pokémon Sleep avait été dévoilé en 2019, ça commence à dater, au cours d'une conférence de presse Pokémon Presents , il faudra ensuite attendre un nouveau Pokémon presents le 27 février 2023 pour en savoir plus : on apprendra alors que l'application Pokemon Sleep devrait sortir courant 2023.Le moment est donc venu pour The Pokémon Company de partager de nouvelles informations sur le gameplay de sa nouvelle application, à mi-chemin entre le fun et le quality of life si cher à Nintendo.Pour jouer à Pokémon Sleep, il suffit de poser son appareil mobile ou son Pokémon GO Plus + à côté de son oreiller, puis de s'endormir. Au réveil, vous pourrez consulter les résultats de la mesure de votre sommeil, étudier les styles de dodo des Pokémon apparus et travailler de concert avec le Professeur Néroli, chercheur en sommeil, pour les enregistrer dans son Dododex. Plus on accumule d'heures de sommeil, plus Ronflex se renforce. Ainsi, on peut rencontrer plus de Pokémon et découvrir davantage de styles de dodo. On peut aussi renforcer Ronflex pendant la journée.Dans Pokémon Sleep, il existe trois phases de sommeil : ptidodo, bondodo et grododo. Les Pokémon ayant les mêmes habitudes de sommeil que vous se regroupent autour de Ronflex. Après avoir étudié leurs styles de dodo, vous pourrez leur donner des Poké Biscuits. Cela augmentera leur affection, jusqu’à ce qu’ils décident de vous venir en aide en tant que Pokémon de soutien.Chaque lundi, vous vous se déplacerez vers une nouvelle zone de votre choix où apparaîtra un nouveau Ronflex à renforcer. C’est ainsi que démarre une nouvelle semaine de recherches sur le sommeil. Les Pokémon présents varient selon la zone de jeu. Ils peuvent être plus nombreux le week-end et des espèces rares peuvent même apparaître !Vous aurez la possibilité d'ajouter des amis et partager avec eux la durée de votre sommeil, votre type de dodo, ainsi que d’autres informations comme le nombre de styles de dodo étudiés ou les Pokémon qui composent vos équipes de soutien. Consulter les recherches menées par ses amis permet aussi d'obtenir des récompenses.Dans le Pokémon GO Plus + se trouve un Pikachu portant un bonnet de nuit, que l'on peut rencontrer dans Pokémon Sleep en associant l'accessoire Pokémon GO Plus + à Pokémon Sleep. En temps normal, les équipes de soutien dans Pokémon Sleep sont composées de cinq Pokémon, mais le Pikachu portant un bonnet de nuit peut faire office de sixième membre de l'équipe !Pour en savoir plus sur Pokémon Sleep et sur le Pokémon GO Plus +, rendez-vous sur : Pokemon.fr/Sleep Voici quelques captures complémentaires diffusées par The Pokémon Company :Source : Communiqué de presse Pokémon Sleep