Monolith Soft enregistre un bénéfice record

Nintendo n'est pas le seul acteur a bénéficié des records de vente de la Nintendo Switch.Le studio Monolith Soft, à l'origine des titres Xenoblade, Xenosaga, Baten Kaitos, Disaster: Day of Crisis, ou encore Project X Zone, a annoncé un bénéfice de 800 millions de Yen, soit une augmentation de 97,8% par rapport à l'année fiscale dernière.L'année 2022-2023 a en effet été importante pour le studio. Avec la sortie de Xenoblade 3 et ses différents DLC, le travail sur Splatoon 3, sur Animal Crossing : New Horizons ou encore sur The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, Monolith Soft est un partenaire privilégié de Nintendo. L'année 2020-2021 reste cependant l'année la plus profitable pour le studio.Nul doute que les ventes de Xenoblade Chronicles 3 sont responsables en partie de ce record. Vous pouvez retrouver le test de ce dernier juste ici Félicitations aux équipes et au studio !