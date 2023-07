Mario Kart 8 Deluxe : La cinquième vague avec 8 courses et 3 nouveaux personnages dispo ce 12 juillet

Les courses de la coupe Cerise :

Mario Kart 8 Deluxe s'apprête à accueillir une nouvelle vague de contenu dans le cadre du DLC disponible soit à l'achat de manière unitaire en plus du jeu, soit disponible gratuitement pour les abonnés au Pass d'Expansion Nintendo Switch Online. Le 12 juillet 2023, les joueurs pourront découvrir huit nouveaux circuits dans deux nouvelles courses, et trois nouveaux personnages.Cette cinquième vague de courses est en effet divisée en deux nouvelles coupes : la Coupe Cerise et la Coupe Plume.La Coupe Cerise (Cherry) comprend les circuits Road Trip à Los Angeles et Virages à Vancouver de Mario Kart Tour, Pays Crépuscule de Mario Kart: Super Circuit, et Cap Koopa de Mario Kart Wii.De son côté, la Coupe Plume (Feather) propose Paquebot Daisy de Mario Kart: Double-Dash!!, Route Clair de Lune de Mario Kart Wii, Athènes Antique Dash de Mario Kart Tour, et le tout nouveau circuit créé spécialement pour cette vague 5 du DLC Mario Mario : Course à la propreté (Squeaky Clean Sprint en anglais).Trois personnages font également leur retour dans cette mise à jour : Kamek de Mario Kart Tour, Petey Piranha de Mario Kart Double Dash!!, et Wiggler de Mario Kart 7.Pour avoir un aperçu de ces nouveautés, vous pouvez consulter la vidéo de gameplay ci-dessous :Nintendo France a également annoncé la nouvelle sur Twitter :Ces nouvelles additions devraient apporter encore plus de variété et de fun à Mario Kart 8 Deluxe. On a hâte de voir la popularité du jeu continuer à gagner du terrain si longtemps après la sortie du jeu, grâce à ce total de circuits maintenant disponible dans ce qui restera comme le Mario Kart Ultime avec au final 48 nouveaux circuits qui seront ajoutés d'ici la vague 6 :D'autres personnages sont également prévus dans MK8D dans le cadre de ce DLC :On sait déjà quel jeu sera demandé pour le grand retour de la SessionPN à la rentrée : ne manquez pas de nous rejoindre sur Discord pour être notifié personnellement de la prochaine Session organisée par Taran et Zenit !Source : Nintendo