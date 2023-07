Six terrariums Pikmin aperçus au Japon, on les veut en France !

Si vous adorez les Pikmin et tentez de collectionner tous les goodies possibles autour de cette franchise (on espère que vous avez pris le T-shirt sur le My Nintendo Store ou que vous avez commandé l’édition avec les porte-clés intégrés), voici de nouvelles annonces qui risquent de faire frémir votre carte bancaire.

Le 6 novembre 2023, l e fabricant de jouets japonais Re-Ment lancera sa gamme de Pikmin Terrarium. Déjà connu pour ses magnifiques réalisations autour des franchises Kirby et Pokémon, le fabricant a dévoilé six premiers modèles. On y retrouve les diverses créatures bien connues, ainsi qu’Olimar, mais pour le moment, aucun des nouveaux Pikmin de Pikmin 4 n’est visible.





Commercialisée uniquement au Japon pour le moment au tarif de 1 320 yens pièce, soit environ 8,45 €, chaque réalisation fait grandement envie. On alterne ainsi entre des mini-bouteilles et même une ampoule.



On devrait pouvoir trouver ces produits via Amazon, Plaza Japan et Japan2UK, et gageons que quelques boutiques spécialisées dans les produits japonais devraient pouvoir nous les proposer avec quelques semaines de décalage dans certaines grandes villes françaises.

L’année 2023 devrait être très Pikmin, attendez vous à voir arriver d’autres produits dérivés.