Carnet noir : décès d’Emile Morel, directeur créatif de Beyond Good and Evil 2, à l’âge de 40 ans.

Nous avons appris tôt dans la matinée le décès subi à l'âge de 40 ans du directeur créatif de Beyond Good and Evil 2, Emile Morel. Il occupait ce poste suite au départ de Jean-Marc Geffroy début 2023 après une refonte des cadres d’Ubisoft Montpellier. Le studio a malheureusement cumulé de nombreux problèmes de burn-out et d’arrêts maladie, la plupart de ces problèmes médicaux étant plus ou moins liés au développement chaotique du jeu Beyond Good and Evil 2 et a des pratiques de management toxique qui continuent à secouer en interne l’éditeur.





"Nous avons ri et pleuré dans les bons et les mauvais moments, et nous avons livré beaucoup de grands jeux ensemble", a écrit l'ancienne collègue de Morel, M. Gabrielle Shrager, sur LinkedIn. "Emile était très fier de Beyond Good and Evil 2, des Space Monkeys et de ses coéquipiers. Il nous manquera énormément."

Après des études en cinéma puis en game design, Emile Morel intègre en 2005 le studio Eden Games où il travaille en tant que game designer sur les jeux vidéo Alone in the Dark et Test Drive Unlimited 2.





Emile Morel a commencé à travailler chez Ubisoft Montpellier en juin 2009 sur le jeu vidéo Les Aventures de Tintin : Le Secret de la Licorne, l'adaptation vidéoludique du film réalisé par Steven Spielberg. Il intègre ensuite l’équipe de Michel Ancel pour travailler sur le jeu Rayman Legends en tant que lead game designer (concepteur principal du jeu). Emile Morel était directeur créatif associé au départ pour Beyond Good and Evil 2 avant d’en prendre la direction créative.



Emile Morel avait participé l'année dernière à quelques rencontres sur gTV France , parlant notamment des boss dans les jeux vidéo. Nous vous invitons à regarder ces émissions de grande qualité.

Un décès qui intervient à un moment où Ubisoft avait bien besoin d’un dirigeant à l’écoute pour relancer la machine Beyond Good and Evil 2.

Il ne faut jamais oublier de prendre du plaisir en créant un jeu ! Je reste en effet persuadé que pour qu’un jeu procure du plaisir aux joueurs, il faut que l’équipe qui travaille dessus prenne elle-même du plaisir à le créer. C’est pour ça que faire un bon jeu demande réellement la passion de toute l’équipe de développement.

Tout d’abord, être curieux, s’intéresser au plus possible de choses, car l’inspiration et les idées peuvent venir d’absolument partout et souvent de là où on s’y attend le moins ! Pour le deuxième conseil, être toujours à l’écoute, ne surtout pas partir du principe que les game designers sont les seuls à avoir des idées durant la production d’un jeu et rester toujours ouvert aux propositions et aux idées des autres membres de l’équipe, car un bon jeu se fait réellement à plusieurs. Etre à l’écoute c’est aussi accepter de se remettre en question quand ce qu’on avait imaginé ne fonctionne pas, c’est donc réellement essentiel quand on travaille en équipe.

Des propos qui résonnent douloureusement au regard du développement chaotique de Beyond Good and Evil 2. Depuis six ans, les équipes d’Ubisoft Montpellier butent sur ce projet ambitieux de space opera. Outre le défi technique pour proposer une aventure spatiale nous permettant de nous aventurer sur diverses planètes habitées, c’est du côté du gameplay que cela semble coincer. Pas facile de trouver le bon équilibre pour rendre tout ceci amusant au sein de cette technique.

Beyond Good and Evil 2 : un projet qui cherche toujours son bon dosage

Les essais dans diverses directions ont été nombreux et chaque réorientation du projet apporte son lot non négligeable de modifications techniques qui épuisent les équipes. En août 2022, Ubisoft a embauché Sarah Arellano pour servir de scénariste principal du jeu.





Difficile de savoir si les nouvelles propositions vont enfin mettre le projet sur des rails définitifs mais les nombreux changements au sein de l’équipe dirigeante d’Ubisoft Montpellier depuis le début de l’année 2023 incitent à une grande prudence. Plusieurs membres d’Ubisoft ont choisi de quitter le navire, ne croyant plus vraiment en la possibilité de voir un jour ce titre en phase de production effective, alléchés par des propositions plus intéressantes du studio Build a Rocket Boy, qui développe le jeu Everywhere.





Si l’on en croit les recherches du streamer et ancien journaliste Gautoz, pas moins de 25 membres d’Ubisoft auraient profité de l’offre de débauchage de Build a Rocket Boy pour accepter un salaire bien supérieur à celui proposé par Ubisoft tout en offrant la possibilité de télétravailler à temps plein depuis Montpellier.









Pour le moment, Ubisoft ne s’est pas encore publiquement prononcé sur le décès d’Emile Morel. Nos pensées vont aux équipes qui vont être à nouveau secouées par cette annonce, à ses proches et à sa famille. En hommage, nous rediffusons une interview réalisée par l'équipe de Puissance Nintendo en 2013.

PN @ E3 2013 - Interview Emile Morel (Rayman Legends) 07/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'annonce a été repérée par IGN sur LinkedIn, où deux personnes ayant travaillé avec Morel ont rendu hommage au site web.Emile Morel aimait le répéter aux étudiants en jeux vidéo qui le rencontraient régulièrement :Aux jeunes game designers, il aimait donner les deux conseils suivants :On espère désormais que Beyond Good and Evil 2 finisse enfin par sortir avec une certaine qualité, ne serait-ce que pour rendre justice aux efforts de toutes les personnes ayant participé à différents moments sur cette œuvre et éviter ainsi de rester sur un immense gâchis.