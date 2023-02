[Pokemon Presents] Pokemon Sleep fait de nouveau son apparition

Présentation | Pokémon Sleep 27/02/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Annoncé il y a quelques années, Pokémon Sleep n'avait plus fait parlé de lui pendant 3 ans. C'est via le Pokemon Presents d'aujourd'hui que l'application mobile en a profité pour se dévoiler davantage.Pokémon Sleep est présenté comme une application permettant de "se réconcilier avec les matins". Dans ce jeu, vous travaillez avec le Professeur Néroli et Ronflex pour étudier le sommeil des Pokémons.Pour ce faire, il vous suffit de placer votre smartphone près de votre oreiller en allant vous coucher, et votre sommeil sera mesuré et analysé. En fonction de la nature de votre sommeil, votre « type de dodo » sera déterminé et les Pokémon dont le sommeil est semblable au vôtre se rassembleront autour de Ronflex.Afin d'obtenir des mesures concernant votre sommeil de façon plus précises : Voici le Pokémon GO + PlusCet appareil permet, d'une simple pression de bouton, de mesurer vos données de sommeil lorsqu'il est placé près de votre oreiller et de les faire parvenir sur l'application Pokémon Sleep.Petit ajout, un Pikachu se trouve à l'intérieur de l'accessoire. Il pourra vous chanter des berceuses. Plus vous dormez ensemble, plus ce Pikachu devient proche de vous. Ainsi vous pourrez même débloquer de nouvelles sonneries au fur et à mesure que vos liens se raffermissent.La sortie de Pokémon Sleep est prévue à l'été 2023 sans plus de précision concernant la date. L'accessoire Pokémon GO Plus + sortira quand à lui le 21 juillet 2023. Dites nous dans les commentaire si vous compter rêver avec Pokémon cette année.