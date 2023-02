[Pokemon Presents] Pokemon Unite, Café ReMix et Masters Ex dévoilent leurs ajouts

Zacian débarque dans Pokémon Unite

Pokémon Café ReMix accueille la région de Paldea

La région de Galar s'invite Pokémon Masters Ex

Dévoilées en même temps que l'extension Le Trésor enfoui de la Zone Zéro , plusieurs ajouts seront prochainement déployer sur les applications mobiles de la licence.Pokémon Unite fête ses 2 ans cette année ! Pour l'occasion, le Pokémon légendaire de Galar Zacian fait son entrée.Ce nouveau Pokémon jouable se servira de sa capacité Epée Royale afin de défaire les Pokémons adverses. Plus vous emmagasiner de l'énergie Æos, plus vos attaques seront puissantes.L'ajout de ce Pokémon vous permettra également de terminer des missions dans le cadre de l'évènement « Aventure dans la forêt de Zacian » et ainsi recevoir des récompenses et obtenir le permis Unité de Zacian.Un évènement défi des boss, au cours duquel vous pouvez obtenir des récompenses en affrontant des adversaires redoutables, est également en cours.Pour fêter le Pokemon Day, vous pourrez obtenir une médaille de renfort en or Zacian avec le code : POKEMONDAYPokémon Unite est disponible dès à présent sur IOS, Android et également sur Switch.Pour célébrer le Pokémon Day et la 9éme génération, les starters de Paldea débarquent dans Pokémon Café ReMix.En participant à un évènement spécial, vous pourrez ainsi recruter Chochodil, Poussacha et Coiffeton dans votre équipe.En l'honneur de la Journée Pokémon, une tenue pour Amphinobi est également disponible jusqu'au vendredi 17 mars 2023. Pendant cette période, vous aurez également la possibilité de livrer des repas à plusieurs chefs Pokémon 5★ apparus précédemment.Pokémon Café Remix est disponible sur IOS, Android et sur Switch3 ans après la sortie de Pokémon Masters Ex, l'application mobile ne cesse d'ajouter des personnages accompagnés de leurs Pokémons.Cette année, vous pourrez faire équipe avec les derniers Néo-Maîtres et Néo-Maîtresses comme Nabil (accompagné d'Électhor), Travis (avec Artikodin) et Rosemary (et son Sulfura). Tarak & Dracaufeu seront de retour et possèdent à présent des capacités Duo DynamaxPour l'occasion, vous pourrez obtenir plusieurs bonus en vous connectant au jeu. Ainsi vous recevrez un Bon Maître 5★ au choix sans frais en vous connectant entre le lundi 27 février 2023 et le lundi 27 mars 2023. Ce bon vous permettra d'ajouter un Maître ou une Maîtresse tel que Cynthia, Peter, Goyah, Iris, Dianthéa ou Pierre dans votre équipe.Dans le cadre des festivités, vous recevrez également des Bons 10 Appels Duo en guise de bonus de connexion jusqu'au samedi 18 mars 2023. Par ailleurs, si vous vous connectez avant le lundi 27 mars 2023, vous recevrez 3 000 Diamants en cadeau.Pokémon Master Ex est téléchargeable sur IOS et Android