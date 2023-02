Détails des nouvelles fonctionnalités et des changements apportés à Baten Kaitos I & II HD Remaster

Baten Kaitos I & II HD Remaster Trailer 26/02/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Baten Kaitos I & II, les inoubliables cultissimes RPG parus sur GameCube, font leur grand retour sur les consoles du moment avec une version remasterisée en haute définition. Nous pourrons profiter de plusieurs fonctionnalités améliorées dans ce Remaster HD, notamment l'augmentation de la vitesse de combat et le mode New Game + présentés sur le site officiel de Bandai Namco En augmentant la vitesse de combat, les joueurs pourront profiter d'une expérience de jeu plus fluide et plus rapide. Le mode New Game + permettra quant à lui de recommencer l'aventure avec tous les objets, compétences et niveaux obtenus lors de la partie précédente. Les joueurs pourront également débloquer de nouveaux objets et équipements grâce à ce mode.En plus de ces nouvelles fonctionnalités, le HD Remaster de Baten Kaitos I & II présentera également des améliorations visuelles et sonores pour une expérience de jeu plus immersive. Le jeu est prévu pour une sortie prochaine sur plusieurs consoles, notamment sur Nintendo Switch — comment cela aurait-il pu en être autrement ?Les fans de la saga peuvent désormais se réjouir de la sortie imminente du HD Remaster de Batan Kaitos I & II et de toutes les nouvelles fonctionnalités qu'il offre. Ils pourront (re)découvrir l'histoire incroyable de ces deux RPG cultissimes de la GameCube avec une qualité visuelle et sonore améliorée. Pour l'heure, les jeux sont prévus pour un vague été 2023 , avions-nous appris lors du dernier Nintendo Direct.On termine avec un rappel de la bande-annonce découverte dans le Nintendo Direct du 8 février 2023 :