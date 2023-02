Release Your Inner Hero 03/01/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La nouvelle saison de Pokémon GO s'apprête à débarquer. Niantic a levé le voile sur la dixième saison qui commence ce 1er mars.Intitulée "Rising Heroes" la saison se terminera au 1er juin et verra arriver de nouveaux Pokémon : Mordudor et son évolution Gromago mais aussi Regieleki et Regidrago qui arriveront prochainement dans les Raids.Découvrez la bande-annonce de cette nouvelle saison :Niantic a aussi annoncé que Brutalibré faisait son arrivée dans le jeu : il est le nouveau Pokémon régional du Mexique.Cette nouvelle saison commence dès ce mardi avec un évènement autour des Pokémon Kicklee, Tygnon et Kapoera. Pokémon GO est disponible gratuitement sur iOS et Android.