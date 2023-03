L'application Nintendo Switch Online passe en version 2.5.0

L'application Nintendo Switch Online permet aux abonnés au service en ligne de la Switch de suivre l'activité en ligne de leurs amis et d'échanger par vocal avec eux.L'application mobile s'est enrichit de fonctionnalités au fur et à mesure de la sortie des jeux tirant profit des fonctionnalités en ligne de la console. Le dernier en date est Splatoon 3 avec le fameux SplatNet qui permet de suivre les rotations des cartes et d'acquérir quelques objets inédits.Aujourd'hui, une nouvelle version de l'application est disponible sur les boutiques d'application : la version 2.5.0 apporte quelques nouveautés. Elles concernent justement le service SplatNet 3 avec, pour les utilisateurs iOS, la possibilité d'afficher sur leur écran verrouillé les widgets associés à Splatoon 3. De quoi suivre en un coup d'oeil les rotations des maps du jeu !Les autres changements sont plus discrets et ne sont même pas détaillés dans le patch note de la mise à jour.L'application Nintendo Switch Online est disponible gratuitement sur mobiles iOS et Android.