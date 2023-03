La vague 4 du DLC Mario Kart 8 Deluxe sortira le 9 mars 2023

Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe - La vague 4 arrive le 9 mars ! 03/02/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo prévoit de sortir le quatrième pack de contenu téléchargeable pour Mario Kart 8 Deluxe le 9 mars 2023. Cette 4e vague du DLC inclura huit nouvelles courses, dont une nouvelle piste basée sur l'univers de Yoshi's Island et une version remastérisée d'une piste de Mario Kart 64.Les joueurs pourront également jouer avec un nouveau personnage, Birdo, qui sera ajouté au jeu en tant que personnage jouable pour la première fois depuis sa dernière apparition dans Mario Kart: Double Dash !! sur Nintendo GameCube. Nintendo annonce que d'autres personnages de la série Mario Kart seront encore ajoutés ensuite et un visuel nous montre un Birdo dans différentes couleurs (outre le rose, des Birdo jaunes, oranges, bleus et rouges sont ainsi montrés).Les nouvelles courses ont été dévoilées dans une bande-annonce publiée sur la chaîne YouTube de Nintendo, qui présente les huit pistes dans leur intégralité. Les joueurs pourront retrouver différents environnements avec tous ces circuits, et se souvenir de la qualité de certains parcours parus dans de précédents épisodes de la saga.Deux coupes sont donc ajoutées avec ce DLC :- Coupe Pomme- Coupe Fleur BoomerangVoici les 8 circuits ajoutés dans le cadre de cette vague 4 :- Poursuite à Singapour (MK Tour)- Bousculade à Bangkok (MK Tour)- Pic DK (MK Wii)- Virée à Amsterdam (MK Tour)- Circuit Mario (MK DS)- Riverside Parc (MK Super Circuit)- Stade Waluigi (MK Double Dash)- Ile de Yohi (nouveau circuit)Le Booster Course Pass Wave 4 sera disponible pour les abonnés Nintendo Switch Online + Expansion Pack et peut également être acheté séparément pour 24,99 USD (prix de l'ensemble des 6 vagues que Nintendo proposera d'ici la fin 2023). Il s'agit ici du quatrième pack de contenu téléchargeable dans le cadre du pass qui comprendra donc six vagues de huit courses chacune, qui seront toutes disponibles d'ici la fin de 2023.Notre petit doigt nous dit que le jeu de la SessionPN du 11 mars est tout trouvé !