Nouveau bundle Switch aux USA et promotions : Nintendo célèbre le MAR10 Day 2023

Nintendo a annoncé une série d'initiatives pour célébrer le MAR10 Day 2023. Plutôt que de se limiter à une journée, les festivités s'étendront plutôt sur tout le mois de mars, histoire de nous emmener jusqu'à la sortie du film d'animation Super Mario Bros — Le Film.Les fans de Mario pourront donc investir dans une nouvelle Switch avec la commercialisation d'un nouveau bundle Switch comprenant un jeu Mario au choix à télécharger. Ce nouveau bundle Switch Mario Choose One permettra aux joueurs d'acquérir une console Switch classique livrée avec une paire de Joy-Con de couleur rouge, avec un jeu Mario au choix d'une valeur de 59,99$ et une planche de stickers du film Mario. Le pack coûtera 299.99$ et sera disponible dès le 10 mars sur My Nintendo Store USA et quelques revendeurs.Mais ce n'est pas tout : Nintendo a également annoncé un concours dans les magasins Gamestop autour des jeux Mario le 11 mars de 12 à 16h, tels que des tournois et des défis pour Mario Kart 8 Deluxe et New Super Mario Bros U.A lire aussi : la vague 4 du DLC Mario Kart 8 Deluxe annoncée Réservée aux Américains, cette célébration de MAR10 ne manquera donc pas de se rappeler aux fans du plombier dans les prochaines semaines avec par exemple des salves de promotions sur l'eShop avec une remise de 20 dollars sur la plupart des jeux Mario comme Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Super Mario Maker 2, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury ou Mario Party Superstars.Il est possible, lit-on sur le Net, que le bundle Mario soit aussi proposé en Europe. Nous ne manquerons pas de relayer l'info si tel était le cas.Source : Nintendo.com