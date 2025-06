The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ajouté à Nintendo Music

Comme chaque semaine, il est l’heure de vous parler de la nouvelle OST qui a été ajoutée ce matin à l’application Nintendo Music. C’est un ajout titanesque qui a été effectué par Nintendo ce matin, avec un total de 344 morceaux, issus de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, pour un total de 11 heures et 43 minutes d’écoute.The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est sorti le 12 mai 2023 sur Nintendo Switch et fait suite à The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sorti quant à lui en 2017, au lancement de la console, et qui a marqué toute une industrie.Alors que le jeu a presque autant marqué les joueurs que son prédécesseur, il sera de retour dès ce 5 juin dans une Nintendo Switch 2 Édition. L’occasion pour votre serviteur d’aller au bout de cette aventure dont nous avons hâte de découvrir tous les détails de son histoire dans le préquel à venir : Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau sur Nintendo Switch 2.En attendant, rendez-vous dans Nintendo Music pour écouter cette bande-son qui démarre comme dans le jeu, dans des ambiances très sombres et oppressantes.Nintendo a précisé ce matin qu’il n’y aurait pas de musique ajoutée la semaine prochaine.