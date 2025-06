Nintendo Switch 2 Welcome Tour nous en dit beaucoup trop dans sa dernière bande-annonce japonaise !

Nintendo Switch 2 Welcome Tour overview trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

34 activités pour explorer la console

Une aventure à compléter à 100 %… avec quelques accessoires

La sortie de la Nintendo Switch 2 approche à grands pas, et parmi les titres qui accompagneront le lancement le 5 juin prochain, Nintendo Switch 2 Welcome Tour attire l’attention avec une bande-annonce de cinq minutes actuellement uniquement en japonais et publiée via l’application Nintendo Today!, partagée ensuite sur les réseaux sociaux.Le concept ? Une visite interactive au cœur d’une Switch 2 géante, où les joueurs pourront explorer les entrailles technologiques de la console tout en s’amusant à travers des mini-jeux, des démos techniques et des quiz. Une sorte de fusion entre musée numérique et parc d’attractions en version eShop.Ce n'est pas un simple tutoriel : Nintendo Switch 2 Welcome Tour propose 20 mini-jeux et 14 démos techniques à débloquer au fil de l’exploration. Le tout est conçu pour familiariser les joueurs avec les fonctionnalités de la Switch 2 comme le retour haptique HD Rumble 2, le mode souris, le tout nouveau microphone de la console, sa capacité d'affichage 4K... Chaque élément est présenté de manière ludique aux joueurs.Les mini-jeux vont du jeu de mémoire au pilotage de vaisseau, en passant par une chasse aux ballons ou encore un jeu de conduite nécessitant d'incliner le Joy-Con 2. Côté démos, on peut voir par exemple une comparaison de fluidité entre 20 fps et 120 fps, ou encore un comparatif visuel entre différentes résolutions.Pour accéder à tous les contenus et obtenir les 3 médailles dans chaque mini-jeu, certains accessoires sont nécessaires : une caméra USB, une manette avec boutons GL/GR (comme la manette Switch 2 Pro ou le Joy-Con 2 avec grip), ou encore un écran de TV compatible 4K. Pas indispensables pour terminer le jeu, mais requis pour la complétion à 100%.Des secrets, il y en a à découvrir : plus de 170 anecdotes cachées, des tampons à collectionner pour accéder à de nouvelles zones, et des quiz sur le hardware pour tester ses connaissances. Voilà de quoi occuper les curieux pendant de quelques heures, dans l'espoir d'une sorte de retour sur investissement sur les 10€ que coûte le jeu, disponible uniquement en téléchargement.Quant à vous, est-ce que finalement pour allez craquer pour ce jeu-expérience ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Sources : Nintendo Everything