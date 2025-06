Shinobi : Art of Vengeance, un ninja de l'ombre à la lumière !

SHINOBI: Art of Vengeance | Combat Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Annoncé il y a quelques mois dans notre article pour une sortie prévue cet été, notre ninja masqué se dévoile ce jour-ci dans un nouveau trailer endiablé.Une chose est sure, ce trailer va en ravir plus d'un, Lizard Cube et Sega nous gâtent en nous offrant des séquences de gameplay nerveuses et une animation aux petits oignons. Les phases de combat sont astucieusement orchestrées par une bande son aux sonorités dubstep apportant un impact supplémentaire aux phases d'action.Lizard Cube nous offre un premier aperçu des boss mais également des différentes capacités de notre ninja préféré avec une utilisation du ninjutsu qui ne laissera pas indifférent les fans de Sangoku et Végéta…Bref, tous les ingrédients requis sont de la partie pour faire de Shinobi : Art of Vengeance, un jeu incontournable de cette fin d'été. Pour les plus motivés, une version collector a également été annoncée et propose une liste mirobolante de goodies. Le pack est pour le moment distribué exclusivement par Limited Run Games.Nous vous donnons donc rendez-vous le 29 août 2025 pour prendre votre dose d'action. Pour le moment le jeu est seulement annoncé sur Nintendo Switch mais gageons pour qu'une version Switch 2 pointe le bout de son nez prochainement !